Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40284

7 августа 2019, 10:37



В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

Угрозы жизни и здоровью жителям Ачинска больше нет. Эвакуированные жители Ачинского района могут вернуться в свои дома. Сняты все ограничения по движению на федеральной и региональной трассах. Федеральная дорога Р-255 «Сибирь» и автодорога Ачинск - Назарово полностью открыты для всех видов транспорта. Также открыто движение поездов Москва - Абакан по прямой железнодорожной ветке Ачинск - Абакан. Решение о возвращении населения в свои дома было принято во время очередного межведомственного оперативного совещания, которое прошло на месте ЧС. Взрывы прекратились, при обследовании территорий района было установлено, что угрозы населению нет и вернуться в свои дома могут все эвакуированные из населённых пунктов жители Ачинского района, за исключением тех, кто проживает в Каменке и военном городке. В данных населённых пунктах продолжаются работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов. Напомним, режим ЧС действовал в Ачинске сутки. Он был введён губернатором Красноярского края Александром Уссом в связи со взрывами боеприпасов в воинской части в пяти километрах от деревни Каменка Ачинского района. Из Ачинска, Назаровского и Ачинского районов были эвакуированы более 9,5 тысячи человек в места временного размещения – за пределами 15-километровой зоны, более 6 тысяч выехали самостоятельно. Также работали три эвакуационных поезда, на которых около 500 человек выехали из Ачинска в Красноярск. Всех прибывших разместили в общежитиях техникумов. По данным на 17 часов 6 августа, за медицинской помощью обратились 13 человек. Все люди взрослые. Шесть человек госпитализированы.

Просмотров:153 По решению оперативного краевого штаба зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменён с 19.00 6 августа, сообщается на официальном портале Красноярского края.Угрозы жизни и здоровью жителям Ачинска больше нет. Эвакуированные жители Ачинского района могут вернуться в свои дома. Сняты все ограничения по движению на федеральной и региональной трассах. Федеральная дорога Р-255 «Сибирь» и автодорога Ачинск - Назарово полностью открыты для всех видов транспорта. Также открыто движение поездов Москва - Абакан по прямой железнодорожной ветке Ачинск - Абакан.Решение о возвращении населения в свои дома было принято во время очередного межведомственного оперативного совещания, которое прошло на месте ЧС. Взрывы прекратились, при обследовании территорий района было установлено, что угрозы населению нет и вернуться в свои дома могут все эвакуированные из населённых пунктов жители Ачинского района, за исключением тех, кто проживает в Каменке и военном городке. В данных населённых пунктах продолжаются работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов.Напомним, режим ЧС действовал в Ачинске сутки. Он был введён губернатором Красноярского края Александром Уссом в связи со взрывами боеприпасов в воинской части в пяти километрах от деревни Каменка Ачинского района.Из Ачинска, Назаровского и Ачинского районов были эвакуированы более 9,5 тысячи человек в места временного размещения – за пределами 15-километровой зоны, более 6 тысяч выехали самостоятельно. Также работали три эвакуационных поезда, на которых около 500 человек выехали из Ачинска в Красноярск. Всех прибывших разместили в общежитиях техникумов.По данным на 17 часов 6 августа, за медицинской помощью обратились 13 человек. Все люди взрослые. Шесть человек госпитализированы.