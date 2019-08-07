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7 августа 2019, 11:21



За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн.

Портовые предприятия Красноярского транспортного узла подвели промежуточные итоги навигации 2019 года. В Красноярском речном порту обработано 370 тыс. тонн, что на 70 тыс. тонн больше аналогичного показателя за 2018 год, в Лесосибирском порту переработано 734 тыс. тонн. За последние годы объёмы перевалки грузов увеличиваются. Отметим, Красноярский речной порт и Лесосибирский порт входят в единую структуру Красноярского транспортного узла под управлением компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» и являются главными предприятиями по переработке грузов в Енисейском бассейне. По словам генерального директора «Норникель-ЕРП» Олега Шпагина: «Сегодня все портовые предприятия работают с повышенной интенсивностью, мы понимаем всю важность оперативной обработки грузов и флота до завершающего этапа навигации, ведь от этого зависит жизнеобеспечение удалённых северных территорий, которые не смогут получить груз никаким другим способом, кроме как по реке». Он также подчеркнул, что в портах работа идёт круглогодично, т. к. после завершения навигации на Енисее начинается не менее ответственный этап по накоплению груза на следующий навигационный период. Структура перерабатываемых портами грузов различна: это грузы социального назначения в рамках северного завоза, генеральные грузы для Заполярного филиала, стратегические грузы для добывающей отрасли и другие. Напомним, основным грузоперевозчиком в Енисейском бассейне выступает Енисейское речное пароходство, также входящее в структуру Красноярского транспортного узла под управлением «Норникель-ЕРП». До конца речной навигации работникам портов предстоит отгрузить на суда пароходства порядка 500 тыс. тонн груза. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:122 Портовые предприятия Красноярского транспортного узла подвели промежуточные итоги навигации 2019 года.В Красноярском речном порту обработано 370 тыс. тонн, что на 70 тыс. тонн больше аналогичного показателя за 2018 год, в Лесосибирском порту переработано 734 тыс. тонн. За последние годы объёмы перевалки грузов увеличиваются.Отметим, Красноярский речной порт и Лесосибирский порт входят в единую структуру Красноярского транспортного узла под управлением компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» и являются главными предприятиями по переработке грузов в Енисейском бассейне.По словам генерального директора «Норникель-ЕРП» Олега Шпагина: «Сегодня все портовые предприятия работают с повышенной интенсивностью, мы понимаем всю важность оперативной обработки грузов и флота до завершающего этапа навигации, ведь от этого зависит жизнеобеспечение удалённых северных территорий, которые не смогут получить груз никаким другим способом, кроме как по реке». Он также подчеркнул, что в портах работа идёт круглогодично, т. к. после завершения навигации на Енисее начинается не менее ответственный этап по накоплению груза на следующий навигационный период.Структура перерабатываемых портами грузов различна: это грузы социального назначения в рамках северного завоза, генеральные грузы для Заполярного филиала, стратегические грузы для добывающей отрасли и другие.Напомним, основным грузоперевозчиком в Енисейском бассейне выступает Енисейское речное пароходство, также входящее в структуру Красноярскоготранспортного узла под управлением «Норникель-ЕРП». До конца речной навигации работникам портов предстоит отгрузить на суда пароходства порядка 500 тыс. тонн груза.Фото Владимира Макушкина