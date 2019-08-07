Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40286

7 августа 2019, 11:26



Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.

Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю напоминает, что с этого года изменилась форма налоговых уведомлений, направляемых физическим лицам для оплаты имущественных налогов (земельного, транспортного) и НДФЛ. Теперь к уведомлениям не прилагаются квитанции для оплаты налогов. В самом уведомлении будет указана вся необходимая информация для этого: реквизиты налогового платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически. Также в уведомлении указан штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. В налоговые уведомления не включены и сведения об имуществе, по которому не надо платить налог, – это возможно в случае, когда плательщик пользуется льготой, которая освобождает от уплаты налога, или имеет по нему переплату. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:146 Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю напоминает, что с этого года изменилась форма налоговых уведомлений, направляемых физическим лицам для оплаты имущественных налогов (земельного, транспортного) и НДФЛ. Теперь к уведомлениям не прилагаются квитанции для оплаты налогов. В самом уведомлении будет указана вся необходимая информация для этого: реквизиты налогового платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически. Также в уведомлении указан штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.В налоговые уведомления не включены и сведения об имуществе, по которому не надо платить налог, – это возможно в случае, когда плательщик пользуется льготой, которая освобождает от уплаты налога, или имеет по нему переплату.Фото Владимира Макушкина