Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40287

7 августа 2019, 11:27



В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения.

Соответствующий приказ был подписан в Министерстве природных ресурсов. Напомним, что в качестве исполняющего обязанности Константин Просекин руководит учреждением с 3 апреля этого года. Приятная новость застала Константина Просекина в поле во время работы на территории заповедника «Большой Арктический» на побережье Карского моря. Коллектив Объединённой дирекции поздравляет Константина Александровича с назначением и желает дальнейших успехов в заповедной работе. Фото http://zapovedsever.ru/news/details/direktor

Просмотров:170 Константин Просекин официально утверждён в качестве директора организации.Соответствующий приказ был подписан в Министерстве природных ресурсов. Напомним, что в качестве исполняющего обязанности Константин Просекин руководит учреждением с 3 апреля этого года.Приятная новость застала Константина Просекина в поле во время работы на территории заповедника «Большой Арктический» на побережье Карского моря. Коллектив Объединённой дирекции поздравляет Константина Александровича с назначением и желает дальнейших успехов в заповедной работе.Фото http://zapovedsever.ru/news/details/direktor