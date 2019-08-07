Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40288

7 августа 2019, 12:04



В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.

Конкурс «Лучший экипаж» проводится с 2011 года и является доброй традицией для плавсостава судоходной компании «Енисейское речное пароходство» (дочерняя компания «Норникеля»). Конкурс ежегодно проходит среди экипажей судов с целью повышения престижа профессий речного флота, стимулирования работников к повышению квалификации, улучшения дисциплины и в итоге – безопасности судовождения, сообщает «НИА-Красноярск». В течение навигации специально созданная комиссия из представителей различных подразделений пароходства будет оценивать конкурсантов по балльной системе. Анализируется работа экипажей по таким критериям, как безаварийность, соблюдение норм охраны труда, безопасности плавания и пожарной безопасности, техническое содержание судна, отсутствие замечаний со стороны надзорных органов, инспекторской комиссии, а также дисциплинарных взысканий. Как говорят капитаны теплоходов - победители прошлых лет, чтобы завоевать почётное звание «Лучший экипаж», необходимо безаварийно работать, выполнять все задачи пароходства на навигацию, содержать системы и механизмы судна в исправности и идеальном порядке, соблюдать дисциплину и правила безопасности. Стоит отметить, что плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. За последние несколько лет уровень травматизма на предприятии значительно снижен. В подтверждение этих результатов Енисейское пароходство впервые в текущем году было награждено благодарственным письмом «Норникеля» за достижение высоких показателей в области промышленной безопасности и охраны труда. Итоги смотра-конкурса будут подведены 1 ноября. Победители и призёры будут награждены денежными премиями и ценными подарками. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:129 Конкурс «Лучший экипаж» проводится с 2011 года и является доброй традицией для плавсостава судоходной компании «Енисейское речное пароходство» (дочерняя компания «Норникеля»). Конкурс ежегодно проходит среди экипажей судов с целью повышения престижа профессий речного флота, стимулирования работников к повышению квалификации, улучшения дисциплины и в итоге – безопасности судовождения, сообщает «НИА-Красноярск».В течение навигации специально созданная комиссия из представителей различных подразделений пароходства будет оценивать конкурсантов по балльной системе. Анализируется работа экипажей по таким критериям, как безаварийность, соблюдение норм охраны труда, безопасности плавания и пожарной безопасности, техническое содержание судна, отсутствие замечаний со стороны надзорных органов, инспекторской комиссии, а также дисциплинарных взысканий. Как говорят капитаны теплоходов - победители прошлых лет, чтобы завоевать почётное звание «Лучший экипаж», необходимо безаварийно работать, выполнять все задачи пароходства на навигацию, содержать системы и механизмы судна в исправности и идеальном порядке, соблюдать дисциплину и правила безопасности.Стоит отметить, что плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. За последние несколько лет уровень травматизма на предприятии значительно снижен. В подтверждение этих результатов Енисейское пароходство впервые в текущем году было награждено благодарственным письмом «Норникеля» за достижение высоких показателей в области промышленной безопасности и охраны труда.Итоги смотра-конкурса будут подведены 1 ноября. Победители и призёры будут награждены денежными премиями и ценными подарками.Фото Владимира Макушкина