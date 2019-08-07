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7 августа 2019, 12:46



16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК.

Итоги летней оздоровительной кампании подвела на общегородском планёрочном совещании Светлана Бабурина, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике. Она отметила, что в этом году в пришкольных лагерях отдохнули 1225 норильских детей, 152 из них – по льготным (бесплатным) путёвкам. Традиционно отработал и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера», где круглосуточно пребывали 100 мальчишек. Она напомнила, что накануне открытия лагерей в каждом из них проведены санитарно-эпидемиологические экспертизы, о чём были выданы соответствующие заключения. «Весомых нареканий не было, текущие сразу устраняли», - подчеркнула она. За пределы Норильска выехали отдыхать в этом году 974 школьника, пунктами назначения традиционно стали юг Краснодарского (Анапа) и Красноярского (п. Тесь) краёв. На данный момент из выездных лагерей вернулись 100 детей с юга страны и 150 – с юга нашего региона. Для остальных отдых продолжается. Последняя смена вернётся в Норильск 27 августа, завершив летнюю оздоровительную выездную кампанию. «В течение лета на места выезжала межведомственная комиссия для проверки качества услуг, оказываемых детям. Серьёзных нарушений также не обнаружено», - пояснила Светлана Бабурина. Участниками пятой, трудовой четверти этим летом стали 810 ребят 14-18 лет, что на 107 человек больше, чем предыдущим летом. Всего же летним оздоровительным отдыхом в этом году охвачены 3129 юных норильчан, что составляет 13,2% от общего числа школьников города.

Просмотров:134 Итоги летней оздоровительной кампании подвела на общегородском планёрочном совещании Светлана Бабурина, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике. Она отметила, что в этом году в пришкольных лагерях отдохнули 1225 норильских детей, 152 из них – по льготным (бесплатным) путёвкам. Традиционно отработал и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера», где круглосуточно пребывали 100 мальчишек.Она напомнила, что накануне открытия лагерей в каждом из них проведены санитарно-эпидемиологические экспертизы, о чём были выданы соответствующие заключения. «Весомых нареканий не было, текущие сразу устраняли», - подчеркнула она.За пределы Норильска выехали отдыхать в этом году 974 школьника, пунктами назначения традиционно стали юг Краснодарского (Анапа) и Красноярского (п. Тесь) краёв. На данный момент из выездных лагерей вернулись 100 детей с юга страны и 150 – с юга нашего региона. Для остальных отдых продолжается. Последняя смена вернётся в Норильск 27 августа, завершив летнюю оздоровительную выездную кампанию. «В течение лета на места выезжала межведомственная комиссия для проверки качества услуг, оказываемых детям. Серьёзных нарушений также не обнаружено», - пояснила Светлана Бабурина.Участниками пятой, трудовой четверти этим летом стали 810 ребят 14-18 лет, что на 107 человек больше, чем предыдущим летом.Всего же летним оздоровительным отдыхом в этом году охвачены 3129 юных норильчан, что составляет 13,2% от общего числа школьников города.