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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:30 На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки.
17:16 «Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.
16:18 Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах.
15:05 В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02 Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта.
15:02 Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50 Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020.
14:12 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10 «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2».
13:51 Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
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