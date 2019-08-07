Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40290

7 августа 2019, 13:51



Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Расследование дела завершено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:152 41-летний мужчина на интернет-сайте разместил объявление о предоставлении услуги временной регистрации. Сумма вознаграждения составляла 1 тысячу рублей за месяц. Таким образом подозреваемый зарегистрировал в своей квартире 10 человек, сообщили в Отделе МВД России по Норильску.Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Расследование дела завершено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.Фото Владимира Макушкина