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7 августа 2019, 14:10

«Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2».


Минувшие выходные отметились незабываемым приключением для участников лидерской программы «Первая Арктическая» и их наставников, для которых управлением по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» совместно с корпоративным университетом был организован выездной тренинг «Властелин тундры». Напомним, в этом году в ЗФ стартовала лидерская программа «Первая Арктическая», целью которой является усиление управленческого потенциала компании. В отборочных этапах приняли участие более 1500 претендентов из России и стран ближнего зарубежья, но лишь восемь стали участниками программы.
Сначала участникам тренинга на Ламе представилась возможность проявить свои организаторские, интеллектуальные способности, совместно решая непростые задачи во время игровых активностей, направленных на развитие управленческих навыков, умение выстраивать эффективные коммуникации и работать в команде. Подводя итоги одного из кейсов, заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева отметила: «В современных условиях компании ежедневно принимают вызов и решают множество различных задач, требующих от настоящих профессионалов умения быстро оценивать ситуацию, выбирать и реализовывать наиболее оптимальное из всех возможных решение. В одних случаях требуется глубокий анализ и фундаментальный подход, в других – креативный и быстрореализуемый. И участники команд сегодня продемонстрировали, насколько по-разному можно решить одну и ту же задачу».
Применить полученные навыки совместного преодоления испытаний чуть позднее участники смогли и в реальных условиях. Пеший поход к водопадам в окрестностях озера Лама требует не только физической выносливости, но и предельной концентрации внимания, быстроты реакции и готовности вовремя подстраховать друг друга и прийти на помощь. Награда за успешно пройденные испытания была более чем достойной – завораживающий вид водопадов на фоне нетронутой цивилизацией природы никого не оставил равнодушным.
Все участники «Первой Арктической» по достоинству оценили формат тренинга и заповедные северные красоты, назвав поездку и прекрасным мини-отпуском. Была достигнута и главная цель программы – развивающая. По мнению участницы «Первой Арктической» Анны Гуровой, «результатом тренинга стал сплочённый дружный коллектив; дух соперничества заставлял проявлять гибкость ума, общий настрой располагал к добрым шуткам и хорошему настроению».
Наталья Барабанова, наставник одной из участниц программы, добавляет: «Работа в большой компании – это большая ответственность, которая требует постоянного самосовершенствования, самообладания, движения вперёд. Поэтому необходимость в таких тренингах очевидна. И проведение таких тренингов, вне сомнения, приводит к достижению поставленных перед новыми лидерами результатов».
Фото участников поездки

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