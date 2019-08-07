Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40292

7 августа 2019, 14:12



За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.

По оперативной информации на 8.00, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 30 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 15 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействовано около 1200 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также более 70 единиц техники. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – на крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в регионе 80, площадь, пройденная огнем, составила 844 тыс. га. В круглосуточном режиме за этими пожарами ведется мониторинг. В работах по тушению также было задействовано 39 воздушных судов Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС РФ, которые 128 раз произвели слив воды общим объемом 1678 тонн на лесные пожары в Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах. Фото http://www.trud.ru

Просмотров:115 Ликвидированы пожары в Абанском, Балахтинском, Богучанском, Кежемском, Нижнеингашском и Эвенкийском районах на общей площади более 17,9 тыс. га, в том числе 5 очагов возгораний в зоне контроля.По оперативной информации на 8.00, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 30 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 15 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействовано около 1200 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также более 70 единиц техники.Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – на крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в регионе 80, площадь, пройденная огнем, составила 844 тыс. га. В круглосуточном режиме за этими пожарами ведется мониторинг.В работах по тушению также было задействовано 39 воздушных судов Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС РФ, которые 128 раз произвели слив воды общим объемом 1678 тонн на лесные пожары в Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах.Фото http://www.trud.ru