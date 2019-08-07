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7 августа 2019, 14:50



Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020.

А тренироваться футболистам предстоит основательно: «У МФК «Норильский Никель» ещё с прошлого года план на сезон остаётся неизменным: подняться на пьедестал как можно выше, выйти в Лигу чемпионов. Да, у нас амбициозные плавны», - обозначил он. Главной задачей на первый сбор главный тренер команды назвал организацию наиболее эффективного коллектива, который приведёт команду на верх турнирной таблицы. Фото http://www.mfcnornik.ru/

Просмотров:119 Сбор проходит на базе в Сергиевом Посаде «Пересвет». Как считает Евгений Куксевич, главный тренер команды, хотя изначально это база биатлонистов, она отлично подходит и для полноценных сборов футболистов: есть и универсальный зал, и всё необходимое для восстановления после тренировок.А тренироваться футболистам предстоит основательно: «У МФК «Норильский Никель» ещё с прошлого года план на сезон остаётся неизменным: подняться на пьедестал как можно выше, выйти в Лигу чемпионов. Да, у нас амбициозные плавны», - обозначил он.Главной задачей на первый сбор главный тренер команды назвал организацию наиболее эффективного коллектива, который приведёт команду на верх турнирной таблицы.Фото http://www.mfcnornik.ru/