Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40294

7 августа 2019, 15:02



Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.

У жителей региона появилась новая возможность получать электронные заказные письма о наличии штрафов ГИБДД на едином портале госуслуг. Онлайн-сервис запустила «Почта России», сообщает ИА Newslab. «Теперь не нужно приходить в отделение почты с паспортом, достаточно быть пользователем портала госуслуг. Для подключения услуги нужно в личном кабинете выбрать меню «Настройки», далее в разделе «Онлайн-доставка заказных писем» нажать кнопку «Включить онлайн-доставку». После этого уведомления о новых штрафах ГИБДД начнут приходить в личный кабинет пользователя на портале», — объяснили в министерстве цифрового развития региона. Имея учетную запись на портале госуслуг, можно дополнительно на сайте zakaznoe-pochta.ru указать номер телефона и адрес электронной почты, куда также будут приходить электронные уведомления о наличии штрафов. «Почти 9 тысяч заказных писем от ГИБДД доставлено в электронном виде жителям края уже в июле, — прокомментировал министр цифрового развития Николай Распопин. — Новый сервис позволяет гражданам моментально узнавать о наличии нового штрафа с подробным описанием правонарушения. Кроме того, подобные нововведения помогают сократить время и расходы на доставку писем». Фото http://d-russia.ru

Просмотров:116 У жителей региона появилась новая возможность получать электронные заказные письма о наличии штрафов ГИБДД на едином портале госуслуг. Онлайн-сервис запустила «Почта России», сообщает ИА Newslab.«Теперь не нужно приходить в отделение почты с паспортом, достаточно быть пользователем портала госуслуг. Для подключения услуги нужно в личном кабинете выбрать меню «Настройки», далее в разделе «Онлайн-доставка заказных писем» нажать кнопку «Включить онлайн-доставку». После этого уведомления о новых штрафах ГИБДД начнут приходить в личный кабинет пользователя на портале», — объяснили в министерстве цифрового развития региона.Имея учетную запись на портале госуслуг, можно дополнительно на сайте zakaznoe-pochta.ru указать номер телефона и адрес электронной почты, куда также будут приходить электронные уведомления о наличии штрафов.«Почти 9 тысяч заказных писем от ГИБДД доставлено в электронном виде жителям края уже в июле, — прокомментировал министр цифрового развития Николай Распопин. — Новый сервис позволяет гражданам моментально узнавать о наличии нового штрафа с подробным описанием правонарушения. Кроме того, подобные нововведения помогают сократить время и расходы на доставку писем».Фото http://d-russia.ru