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7 августа 2019, 15:02



Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта.

В июне этого года норильчанин запустил квадрокоптер около стадиона «Заполярник», после чего съёмку мужчина выложил в интернет, где её обнаружили представители прокуратуры. Они установили, что беспилотник взлетал на высоту 200-300 метров, однако разрешения на полёт его владелец не получал, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Автор видео был установлен и оштрафован на 3 тысячи рублей (по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Помимо этого с нарушителем повели профилактическую беседу и разъяснили ему требования воздушного законодательства. Напомним, по закону каждый квадрокоптер, оснащённый камерой или весом более 250 граммов, необходимо зарегистрировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Чтобы поднять беспилотник в воздух, необходимо получить отдельное разрешение от Росавиации. При этом пилотам рекомендуют не поднимать квадрокоптеры выше 150 метров, просят не запускать их над охраняемыми объектами, полигонами и военными базами. Скриншот съёмки. Фото zsproc.ru

Просмотров:163 В июне этого года норильчанин запустил квадрокоптер около стадиона «Заполярник», после чего съёмку мужчина выложил в интернет, где её обнаружили представители прокуратуры. Они установили, что беспилотник взлетал на высоту 200-300 метров, однако разрешения на полёт его владелец не получал, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Автор видео был установлен и оштрафован на 3 тысячи рублей (по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Помимо этого с нарушителем повели профилактическую беседу и разъяснили ему требования воздушного законодательства.Напомним, по закону каждый квадрокоптер, оснащённый камерой или весом более 250 граммов, необходимо зарегистрировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Чтобы поднять беспилотник в воздух, необходимо получить отдельное разрешение от Росавиации. При этом пилотам рекомендуют не поднимать квадрокоптеры выше 150 метров, просят не запускать их над охраняемыми объектами, полигонами и военными базами.Скриншот съёмки. Фото zsproc.ru