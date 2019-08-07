Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40296

7 августа 2019, 15:05



В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».

КООАПП - команда обогатителей по особо активной помощи природе - проведёт свой эковечер «Я меняю мир» в дружественной Талнахской городской библиотеке. Капитан команды Иван Соболев, по профессии горный инженер, трудится на ТОФ. Вместе с единомышленниками, среди которых и его жена - юрист Екатерина Соболева и сын Савелий из 27-й школы, в 16.00 устроят мастер-класс «Мусор смело пустим в дело». А в 17.00 вместе со студией библиотеки «Смайл-театр» они покажут спектакль «Берегите землю». Сам Иван родом из Забайкалья, где вместе с семьей тоже занимался экологическим волонтёрством. Соболевы в Норильске всего несколько лет, но так прониклись Севером, что готовы немало свободного времени посвятить на благо его экологии. Волонтёры считают особо важным вести экопросвещение молодёжи. Вдохновило Екатерину Соболеву и участие в волонтёрских спектаклях под руководством Андрея Урганта. С его командой она объездила немало городов, и это дало новый импульс и идеи для общественной работы. Напомним: команда обогатителей КООАПП в прошлом году в программе экомарафона занималась очисткой зелёной территории в центре Талнаха. Среди его партнёров и православный реабилитационный центр «Лествица», другие активные горожане, которые дорожат северной природой. Экомарафон «ПонесЛось!» проводится «Комбинатом добра» при поддержке компании «Норникель» в четвёртый раз. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:117 КООАПП - команда обогатителей по особо активной помощи природе - проведёт свой эковечер «Я меняю мир» в дружественной Талнахской городской библиотеке. Капитан команды Иван Соболев, по профессии горный инженер, трудится на ТОФ. Вместе с единомышленниками, среди которых и его жена - юрист Екатерина Соболева и сын Савелий из 27-й школы, в 16.00 устроят мастер-класс «Мусор смело пустим в дело». А в 17.00 вместе со студией библиотеки «Смайл-театр» они покажут спектакль «Берегите землю».Сам Иван родом из Забайкалья, где вместе с семьей тоже занимался экологическим волонтёрством. Соболевы в Норильске всего несколько лет, но так прониклись Севером, что готовы немало свободного времени посвятить на благо его экологии. Волонтёры считают особо важным вести экопросвещение молодёжи. Вдохновило Екатерину Соболеву и участие в волонтёрских спектаклях под руководством Андрея Урганта. С его командой она объездила немало городов, и это дало новый импульс и идеи для общественной работы.Напомним: команда обогатителей КООАПП в прошлом году в программе экомарафона занималась очисткой зелёной территории в центре Талнаха. Среди его партнёров и православный реабилитационный центр «Лествица», другие активные горожане, которые дорожат северной природой.Экомарафон «ПонесЛось!» проводится «Комбинатом добра» при поддержке компании «Норникель» в четвёртый раз.Фото Ирины Даниленко