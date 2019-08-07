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7 августа 2019, 16:18



Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах.

Соревнования откроются в 12.00. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий (в разгрузочном жилете и с макетами автоматов в руках) с шестью огневыми рубежами, где они продемонстрируют навыки стрельбы из снайперской винтовки, пистолета, автомата и других видов оружия (используется страйкбольное оружие). За каждую не поражённую мишень и не пройдённое каждым членом команды препятствие начисляются штрафные секунды. Судьями соревнований выступят представители местного отделения «Боевого братства». Как рассказал Евгений Петроченко, организатор игр, участник военно-патриотической организации «Союз», эти соревнования проводятся с 2016 года. «Заявки на участие всё еще принимаются, ограничений по участию нет, кроме совершеннолетия участников и наличию одинаковой формы. Обращаться можно по телефону 8-923-343-39-50 или в местное отделение «Боевого братства», - отметил он. И поблагодарил за помощь в организации соревнований компанию «Мастер окон» и военно-космическую часть 40919.

Просмотров:105 Здесь пройдут военно-тактические соревнования, в которых уже заявились к участию команды страйкболистов города, студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), приехавших в Норильск на лето, а также представители силовых структур – итого семь команд. Ещё столько же готовятся к заявке, набирая участников. В каждой команде должно быть по пять игроков (любого пола).Соревнования откроются в 12.00. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий (в разгрузочном жилете и с макетами автоматов в руках) с шестью огневыми рубежами, где они продемонстрируют навыки стрельбы из снайперской винтовки, пистолета, автомата и других видов оружия (используется страйкбольное оружие). За каждую не поражённую мишень и не пройдённое каждым членом команды препятствие начисляются штрафные секунды.Судьями соревнований выступят представители местного отделения «Боевого братства».Как рассказал Евгений Петроченко, организатор игр, участник военно-патриотической организации «Союз», эти соревнования проводятся с 2016 года. «Заявки на участие всё еще принимаются, ограничений по участию нет, кроме совершеннолетия участников и наличию одинаковой формы. Обращаться можно по телефону 8-923-343-39-50 или в местное отделение «Боевого братства», - отметил он. И поблагодарил за помощь в организации соревнований компанию «Мастер окон» и военно-космическую часть 40919.