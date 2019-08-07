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7 августа 2019, 17:16



«Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.

Учёные Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) договорились с компанией «Норникель» доработать промышленный экзоскелет, который призван облегчить физический труд работников и уменьшить риск получения травмы на производстве. Запустить его массовое производство планируется в течение двух лет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ. «Учёные из Курска и «Норникель» за два года выведут на рынок промышленный экзоскелет. Произойдёт это в рамках исполнения договора между «Норникелем» и ЮЗГУ на выполнение опытно-конструкторской работы. Он был подписан в университете 5 августа», - говорится в сообщении. Три экзоскелета ЮЗГУ уже проходят тестирование на предприятиях в Норильске. Они используются сотрудниками предприятия, например, для переноса тяжестей и выполнения другой работы, требующей физической силы. Экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что препятствует получению травм, а также повышает работоспособность сотрудников. Кроме «Норникеля» разработкой ЮЗГУ заинтересовались и другие компании. Первый этап обучения работе в экзоскелетных комплексах в университете проходят сотрудники из «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель»). По итогам тестирования и после внесения первичных правок в конструкцию компании получат свои модели курского экзоскелета. «В ближайшие два года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство. И хорошо, что это понимают крупные игроки рынка. Благодаря их поддержке мы сможем перейти от создания единичных экземпляров к массовому производству, что не только существенно снизит конечную стоимость продукта, но и увеличит его качество. А это уже благотворно скажется на внедрении этой технологии в повседневную жизнь», - цитирует пресс-служба ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова. Следующий этап тестирования экзоскелетов намечен на октябрь. На базе ЮЗГУ соберутся представители восьми крупных предприятий, в том числе «Газпром» и «Росатом». Фото из личного архива Виктора Диконенко

Просмотров:86 Учёные Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) договорились с компанией «Норникель» доработать промышленный экзоскелет, который призван облегчить физический труд работников и уменьшить риск получения травмы на производстве. Запустить его массовое производство планируется в течение двух лет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.«Учёные из Курска и «Норникель» за два года выведут на рынок промышленный экзоскелет. Произойдёт это в рамках исполнения договора между «Норникелем» и ЮЗГУ на выполнение опытно-конструкторской работы. Он был подписан в университете 5 августа», - говорится в сообщении.Три экзоскелета ЮЗГУ уже проходят тестирование на предприятиях в Норильске. Они используются сотрудниками предприятия, например, для переноса тяжестей и выполнения другой работы, требующей физической силы. Экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что препятствует получению травм, а также повышает работоспособность сотрудников.Кроме «Норникеля» разработкой ЮЗГУ заинтересовались и другие компании. Первый этап обучения работе в экзоскелетных комплексах в университете проходят сотрудники из «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель»). По итогам тестирования и после внесения первичных правок в конструкцию компании получат свои модели курского экзоскелета.«В ближайшие два года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство. И хорошо, что это понимают крупные игроки рынка. Благодаря их поддержке мы сможем перейти от создания единичных экземпляров к массовому производству, что не только существенно снизит конечную стоимость продукта, но и увеличит его качество. А это уже благотворно скажется на внедрении этой технологии в повседневную жизнь», - цитирует пресс-служба ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова.Следующий этап тестирования экзоскелетов намечен на октябрь. На базе ЮЗГУ соберутся представители восьми крупных предприятий, в том числе «Газпром» и «Росатом».Фото из личного архива Виктора Диконенко