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7 августа 2019, 17:30



На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки.

Однако экспертиза асфальтобетонного покрытия, выполненная дорожной лабораторией спустя три дня, показала: ямочный ремонт сделан некачественно и с нарушениями требований ГОСТа. Асфальт уложен неровно, водонасыщение и коэффициент уплотнения не соответствуют нормам. В результате сегодня днём на перекрёсток прибыла дорожная фреза, и сотрудники "Илан-Норильска" начали срезать некачественное покрытие. Позднее подрядчик приступит к повторной асфальтировке. По нормативам ГОСТа асфальт должен десять дней «отлежаться», после этого можно вновь брать пробы покрытия. Переделку подрядчик выполняет за свой счёт. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:91 Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора» пояснил, что 1 августа на перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова, подрядчик "Илан-Норильск" выполнил ямочный ремонт на площади 100м2.Однако экспертиза асфальтобетонного покрытия, выполненная дорожной лабораторией спустя три дня, показала: ямочный ремонт сделан некачественно и с нарушениями требований ГОСТа. Асфальт уложен неровно, водонасыщение и коэффициент уплотнения не соответствуют нормам.В результате сегодня днём на перекрёсток прибыла дорожная фреза, и сотрудники "Илан-Норильска" начали срезать некачественное покрытие. Позднее подрядчик приступит к повторной асфальтировке. По нормативам ГОСТа асфальт должен десять дней «отлежаться», после этого можно вновь брать пробы покрытия. Переделку подрядчик выполняет за свой счёт.Фото Владимира Макушкина