Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40300

8 августа 2019, 12:01



Норильчан приглашают к участию в ягодном фотоконкурсе.

Конкурс стартует 15 августа. Фотоконкурс «Ягодный сезон – 2019» проводится в рамках Фестиваля северной ягоды, его организатором выступил Городской центр культуры. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет, проживающие в Норильске. Снимки должны быть сделаны лично автором, причём в 2019 году. Место съёмки географически ограничено пределами полуострова Таймыр. Фотоконкурс проводится в двух категориях «Профессионал» и «Любитель» и в следующих номинациях: • «Дикая красота» (оригинальный сюжет с ягодой в естественной среде произрастания); • «Натюрморт» (художественная постановка композиции из ягод); • «Семейное лукошко» (семейный портрет с ягодным урожаем). Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками. Подробные условия участия можно найти в положении о фотоконкурсе на официальном сайте Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Культура», подразделе «Конкурсы», и на сайте Городского центра культуры www.gcknorilsk.ru. Приём заявок и работ в электронном виде продлится месяц (с 15 августа по 15 сентября включительно) на почту yagodniysezon@yandex.ru.

Просмотров:153 Конкурс стартует 15 августа. Фотоконкурс «Ягодный сезон – 2019» проводится в рамках Фестиваля северной ягоды, его организатором выступил Городской центр культуры. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет, проживающие в Норильске. Снимки должны быть сделаны лично автором, причём в 2019 году. Место съёмки географически ограничено пределами полуострова Таймыр.Фотоконкурс проводится в двух категориях «Профессионал» и «Любитель» и в следующих номинациях:• «Дикая красота» (оригинальный сюжет с ягодой в естественной среде произрастания);• «Натюрморт» (художественная постановка композиции из ягод);• «Семейное лукошко» (семейный портрет с ягодным урожаем).Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками. Подробные условия участия можно найти в положении о фотоконкурсе на официальном сайте Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Культура», подразделе «Конкурсы», и на сайте Городского центра культуры www.gcknorilsk.ru. Приём заявок и работ в электронном виде продлится месяц (с 15 августа по 15 сентября включительно) на почту yagodniysezon@yandex.ru.