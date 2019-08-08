Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40302

8 августа 2019, 12:05



«Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском».

«Пионером» уже стал рудник «Октябрьский». Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно контролировать ход выполнения добычных работ, отвечают за планирование горных работ на всех временных горизонтах. До конца года аналогичные центры будут созданы ещё на двух рудниках Заполярного филиала компании — на «Скалистом» и «Маяке». Общая стоимость инвестиций в оборудование операционных центров на всех пяти рудниках «Норникеля» — 400 млн рублей. «Проект по внедрению операционных центров на рудниках «Норникеля» позволяет существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов управления и планирования горными работами, — отметил Андрей Гриценко, руководитель рабочей группы Заполярного филиала «Норникеля» по трансформации процессов управления горным производством. — Он также позволит увеличить производительность горных подразделений на величину до 10%, обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела». Запуску операционных центров и соответствующей передаче им контрольных и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв». Благодаря входящему в программу «Технологический прорыв» проекту внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники в рудниках Заполярного филиала компании проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi-Fi есть в каждой выработке, сами горные выработки оснащены видеокамерами. Кроме того, компания самостоятельно разработала уникальное программное обеспечение «Декадно-сменный график», которое позволило отказаться от нецентрализованного подхода и ручного планирования на отдельных участках шахт рудников компании. Алгоритм распределяет объём работ и оборудования по выработкам и сменам с учётом цикличности процесса и заданных исходных данных, в результате распределения формируется декадно-сменный график работы рудника на горизонте от одной декады (10 дней) до расписания работ в каждой конкретной смене. Планы горных работ разных периодов и разных участков на всех рудниках интегрированы в планы укрупнённого временного периода, в единую централизованную систему планирования. Новые процессы планирования горных работ легли в основу работы операционных центров. При формировании плана работ «Декадно-сменный график» использует данные от горно-геологической системы ГГИС Micromine, которая создает трёхмерную систему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов. «Норникель» также работает над проектом «Автоматизированная система управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных о выполнении сменного задания в режиме реального времен. На погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы будет установлено навесное оборудование. Компания планирует запустить аналогичные операционные центры на руднике «Северный» Кольской ГМК в 2020 году, а также ведёт комплексную работу по созданию цифрового интеллектуального безлюдного рудника. Фото https://www.nornickel.ru/

Просмотров:168 «Пионером» уже стал рудник «Октябрьский».Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно контролировать ход выполнения добычных работ, отвечают за планирование горных работ на всех временных горизонтах. До конца года аналогичные центры будут созданы ещё на двух рудниках Заполярного филиала компании — на «Скалистом» и «Маяке». Общая стоимость инвестиций в оборудование операционных центров на всех пяти рудниках «Норникеля» — 400 млн рублей.«Проект по внедрению операционных центров на рудниках «Норникеля» позволяет существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов управления и планирования горными работами, — отметил Андрей Гриценко, руководитель рабочей группы Заполярного филиала «Норникеля» по трансформации процессов управления горным производством. — Он также позволит увеличить производительность горных подразделений на величину до 10%, обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела».Запуску операционных центров и соответствующей передаче им контрольных и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв». Благодаря входящему в программу «Технологический прорыв» проекту внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники в рудниках Заполярного филиала компании проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi-Fi есть в каждой выработке, сами горные выработки оснащены видеокамерами.Кроме того, компания самостоятельно разработала уникальное программное обеспечение «Декадно-сменный график», которое позволило отказаться от нецентрализованного подхода и ручного планирования на отдельных участках шахт рудников компании. Алгоритм распределяет объём работ и оборудования по выработкам и сменам с учётом цикличности процесса и заданных исходных данных, в результате распределения формируется декадно-сменный график работы рудника на горизонте от одной декады (10 дней) до расписания работ в каждой конкретной смене. Планы горных работ разных периодов и разных участков на всех рудниках интегрированы в планы укрупнённого временного периода, в единую централизованную систему планирования. Новые процессы планирования горных работ легли в основу работы операционных центров.При формировании плана работ «Декадно-сменный график» использует данные от горно-геологической системы ГГИС Micromine, которая создает трёхмерную систему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.«Норникель» также работает над проектом «Автоматизированная система управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных о выполнении сменного задания в режиме реального времен. На погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы будет установлено навесное оборудование.Компания планирует запустить аналогичные операционные центры на руднике «Северный» Кольской ГМК в 2020 году, а также ведёт комплексную работу по созданию цифрового интеллектуального безлюдного рудника.Фото https://www.nornickel.ru/