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8 августа 2019, 12:33



В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.

Ещё в июле управляющие компании удвоили темпы дератизации, начав проводить её дважды в месяц (по СанПиНам положено раз в месяц). Владельцев магазинов в жилых домах проинформировали, в какие сроки и какими средствами необходимо проводить дератизацию. Параллельно Центром профилактической дезинфекции закуплены новые химикаты с усиленным воздействием: вещество уже опробовано и доказало свою эффективность. К настоящему моменту управляющими организациями города заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных услуг, предусматривающие проведение добавочных работ по борьбе с грызунами. Помимо того, коммунальщики ремонтируют мусорокамеры в домах. Рабочие заделывают отверстия, ремонтируют бетонные стяжки, большинство дверей в мусорокамеры уже обито металлическими листами либо снабжено порогами, которые служат препятствием для попадания грызунов внутрь. «Всё это позволило нормализовать санитарную обстановку в городе», - отмечает Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска. Он также отметил снижение числа жалоб от горожан на наличие крыс или плохую очистку мусорокамер – до шести за последние полтора месяца.

Просмотров:149 Ещё в июле управляющие компании удвоили темпы дератизации, начав проводить её дважды в месяц (по СанПиНам положено раз в месяц). Владельцев магазинов в жилых домах проинформировали, в какие сроки и какими средствами необходимо проводить дератизацию. Параллельно Центром профилактической дезинфекции закуплены новые химикаты с усиленным воздействием: вещество уже опробовано и доказало свою эффективность.К настоящему моменту управляющими организациями города заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных услуг, предусматривающие проведение добавочных работ по борьбе с грызунами. Помимо того, коммунальщики ремонтируют мусорокамеры в домах. Рабочие заделывают отверстия, ремонтируют бетонные стяжки, большинство дверей в мусорокамеры уже обито металлическими листами либо снабжено порогами, которые служат препятствием для попадания грызунов внутрь.«Всё это позволило нормализовать санитарную обстановку в городе», - отмечает Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска.Он также отметил снижение числа жалоб от горожан на наличие крыс или плохую очистку мусорокамер – до шести за последние полтора месяца.