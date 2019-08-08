Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40304

8 августа 2019, 13:10



10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города.

Праздничное награждение пройдёт в 12.00 на стадионе «Заполярник». На празднике будут вручен целый ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета, управления по спорту администрации Норильска. Всего будет награждён 21 сотрудник учреждений спорта города.

Просмотров:149 Праздничное награждение пройдёт в 12.00 на стадионе «Заполярник». На празднике будут вручен целый ряд наград, в том числе почётные грамоты и благодарственные письма министра спорта Красноярского края, Законодательного собрания региона, главы Норильска, благодарственные письма Норильского горсовета, управления по спорту администрации Норильска. Всего будет награждён 21 сотрудник учреждений спорта города.