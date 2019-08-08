Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40305

8 августа 2019, 13:14



Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»

Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2019 года года на всей территории России. Его финал состоится в ноябре в Казани, сообщает сайт Федерального агентства по делам молодёжи. Конкурс направлен на содействие развитию молодёжного предпринимательства. Задача состоит в том, чтобы выявить и тиражировать успешные практики развития молодёжного предпринимательства, определить самых достойных и талантливых и популяризировать молодёжное предпринимательство в России на примере уже работающих субъектов. Бороться за победу предприниматели будут в восьми номинациях: интернет-предпринимательство; сельскохозяйственное предпринимательство; франчайзинг; социальное предпринимательство; производство; инновационное предпринимательство; торговля; сфера услуг. Жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и не только. В каждой номинации определят трёх лучших и инициативных предпринимателей, которые получат ценные призы от организаторов и партнёров конкурса. Также проекты и предприниматели будут отмечены спецноминациями. Участие могут принять молодые предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и ведущие предпринимательскую деятельность в нашей стране. Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодёжь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видеопрезентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырёх с половиной минут. Видеопрезентация должна наиболее полно раскрывать вашу предпринимательскую практику. Фото https://fadm.gov.ru/

Просмотров:143 Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2019 года года на всей территории России. Его финал состоится в ноябре в Казани, сообщает сайт Федерального агентства по делам молодёжи. Конкурс направлен на содействие развитию молодёжного предпринимательства. Задача состоит в том, чтобы выявить и тиражировать успешные практики развития молодёжного предпринимательства, определить самых достойных и талантливых и популяризировать молодёжное предпринимательство в России на примере уже работающих субъектов.Бороться за победу предприниматели будут в восьми номинациях: интернет-предпринимательство; сельскохозяйственное предпринимательство; франчайзинг; социальное предпринимательство; производство; инновационное предпринимательство; торговля; сфера услуг.Жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и не только. В каждой номинации определят трёх лучших и инициативных предпринимателей, которые получат ценные призы от организаторов и партнёров конкурса. Также проекты и предприниматели будут отмечены спецноминациями.Участие могут принять молодые предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и ведущие предпринимательскую деятельность в нашей стране. Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодёжь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видеопрезентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырёх с половиной минут. Видеопрезентация должна наиболее полно раскрывать вашу предпринимательскую практику.Фото https://fadm.gov.ru/