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8 августа 2019, 13:47



С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности.

Госавтоинспекция Норильска проводит профилактическую работу по безопасности дорожного движения с водителями различных автотранспортных предприятий города. Накануне представитель ГИБДД посетил одно из подразделений предприятия «Норильскникельремонт». С помощью видеороликов с мест ДТП были разобраны основные причины возникновения аварий. Инспектор также рассказал об изменениях в правила дорожного движения, вступивших в силу в этом году, и напомнил водителям, что основная масса используемого ими транспорта - это большегрузные автомобили, в силу своих габаритов и массы являющиеся источником повышенной опасности. Это означает, что водитель в первую очередь несет ответственность за свои действия. В завершении встречи сотрудник ГИБДД ответил на вопросы водителей-профессионалов. Фото https://норильск.24.мвд.рф

Просмотров:155 Госавтоинспекция Норильска проводит профилактическую работу по безопасности дорожного движения с водителями различных автотранспортных предприятий города.Накануне представитель ГИБДД посетил одно из подразделений предприятия «Норильскникельремонт». С помощью видеороликов с мест ДТП были разобраны основные причины возникновения аварий. Инспектор также рассказал об изменениях в правила дорожного движения, вступивших в силу в этом году, и напомнил водителям, что основная масса используемого ими транспорта - это большегрузные автомобили, в силу своих габаритов и массы являющиеся источником повышенной опасности. Это означает, что водитель в первую очередь несет ответственность за свои действия.В завершении встречи сотрудник ГИБДД ответил на вопросы водителей-профессионалов.Фото https://норильск.24.мвд.рф