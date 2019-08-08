Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40307

8 августа 2019, 14:13



За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.

По оперативной информации на 8.00 в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 38 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Канском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 17,9 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 1300 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также более 100 единиц техники. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 98, площадь, пройденная огнём с момента возникновения, составила 898,1 тыс. га. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг. Территориальной сетью наблюдения зафиксированы случаи превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации на посту "Ачинск-Юго-Восточный" по сероводороду до 1,8 ПДК. В работах по тушению также было задействовано 11 воздушных судов Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС РФ. На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На горячую линию минэкологии края поступило шесть звонков от жителей региона. Люди сообщали о нарушениях природоохранного законодательства. Фото https://ria.ru

Просмотров:137 По оперативной информации на 8.00 в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 38 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Канском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 17,9 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 1300 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также более 100 единиц техники.Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 98, площадь, пройденная огнём с момента возникновения, составила 898,1 тыс. га. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг.Территориальной сетью наблюдения зафиксированы случаи превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации на посту "Ачинск-Юго-Восточный" по сероводороду до 1,8 ПДК.В работах по тушению также было задействовано 11 воздушных судов Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС РФ. На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На горячую линию минэкологии края поступило шесть звонков от жителей региона. Люди сообщали о нарушениях природоохранного законодательства.Фото https://ria.ru