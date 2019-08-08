Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40308
8 августа 2019, 14:15

Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию.


Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Красноярского края.
По итогам пяти месяцев этого года специалисты зарегистрировали незначительное снижение смертности на территории края. Высокий уровень смертности регистрируется от болезней системы кровообращения и новообразований. По мнению врачей, качественно изменить ситуацию - снизить смертность от основных причин - можно при регулярном прохождении медицинских осмотров.
В этом году 88 медицинских организаций разной формы собственности участвуют в проведении диспансеризации. До конца 2019 года медикам предстоит принять 776 995 человек, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам. По итогам шести месяцев 49% населения уже проверили своё здоровье. Для охвата большего числа граждан в отдалённые районы организованы выезды мобильных бригад.
«По результатам первого этапа 38% граждан направлены на второй этап, и только половина из них, что настораживает врачей, закончили диспансеризацию полностью. Выявлено 246 695 случаев заболеваний, в том числе 19 381 случай - впервые выявленные», - отметили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
В результате заседания коллегии решено усилить привлечение граждан для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения; медицинским организациям - обеспечить возможность прохождения диспансеризации гражданам в часы работы поликлиник, в вечернее время, по субботам, чтобы прохождение диспансеризации и профосмотров укладывалось в один день и по предварительной записи. Кроме того, важно сотрудничать с органами местного самоуправления, работодателями, общественными и страховыми организациями по привлечению граждан для прохождения диспансеризации, а также по беспрепятственному направлению сотрудников на обследование.
Фото Ирины Яринской
Просмотров:155
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 8 августа 2019 
17:38   9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 17:22   Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 16:21   Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03   На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы. 15:56   Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54   Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение. 14:52   Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15   Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию. 14:13   За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47   С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности. 13:14   Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
13:10   10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города. 12:33   В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.
12:05   «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском». 12:02   Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту.
12:01   Норильчан приглашают к участию в ягодном фотоконкурсе.

 7 августа 2019 
17:30   На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки. 17:16   «Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.
16:18   Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах. 15:05   В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02   Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта. 15:02   Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50   Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020. 14:12   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10   «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2». 13:51   Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
12:46   16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК. 12:04   В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.
11:27   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения. 11:26   Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.
11:21   За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн. 10:37   В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

 6 августа 2019 
17:18   Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо. 17:18   Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.
17:14   Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании. 17:12   В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.
17:10   Больше 190 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство Центрального района Норильска. 16:36   Норильчане поймали автобус в кадр! Кинокомплекс «Родина» объявил имена трёх участников акции «Поймай автобус в кадр».
16:16   Авиапарк компании NordStar пополнился ещё одним воздушным судном Boeing. 16:16   Таймыр отметит Международный день коренных народов мира 10 августа.
15:31   Две жалобы за июль от жителей Центрального района поступило на работу регоператора по обращению с отходами «РостТех». 15:28   В Норильске продолжаются ремонты улично-дорожной сети на площади в 69 336 м2.
14:40   Преступность идёт на спад. Таковы данные за семь месяцев года. 14:34   В Норильске выросло число пожаров. Не жалеют горожане и тундру.
14:15   В июле в городе родилось почти 200 норильчат. 13:29   Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона".
12:02   Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай. 11:03   В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие.
10:18   Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх