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8 августа 2019, 14:15



Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию.

По итогам пяти месяцев этого года специалисты зарегистрировали незначительное снижение смертности на территории края. Высокий уровень смертности регистрируется от болезней системы кровообращения и новообразований. По мнению врачей, качественно изменить ситуацию - снизить смертность от основных причин - можно при регулярном прохождении медицинских осмотров. В этом году 88 медицинских организаций разной формы собственности участвуют в проведении диспансеризации. До конца 2019 года медикам предстоит принять 776 995 человек, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам. По итогам шести месяцев 49% населения уже проверили своё здоровье. Для охвата большего числа граждан в отдалённые районы организованы выезды мобильных бригад. «По результатам первого этапа 38% граждан направлены на второй этап, и только половина из них, что настораживает врачей, закончили диспансеризацию полностью. Выявлено 246 695 случаев заболеваний, в том числе 19 381 случай - впервые выявленные», - отметили в министерстве здравоохранения Красноярского края. В результате заседания коллегии решено усилить привлечение граждан для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения; медицинским организациям - обеспечить возможность прохождения диспансеризации гражданам в часы работы поликлиник, в вечернее время, по субботам, чтобы прохождение диспансеризации и профосмотров укладывалось в один день и по предварительной записи. Кроме того, важно сотрудничать с органами местного самоуправления, работодателями, общественными и страховыми организациями по привлечению граждан для прохождения диспансеризации, а также по беспрепятственному направлению сотрудников на обследование. Фото Ирины Яринской

Просмотров:155 Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Красноярского края.По итогам пяти месяцев этого года специалисты зарегистрировали незначительное снижение смертности на территории края. Высокий уровень смертности регистрируется от болезней системы кровообращения и новообразований. По мнению врачей, качественно изменить ситуацию - снизить смертность от основных причин - можно при регулярном прохождении медицинских осмотров.В этом году 88 медицинских организаций разной формы собственности участвуют в проведении диспансеризации. До конца 2019 года медикам предстоит принять 776 995 человек, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам. По итогам шести месяцев 49% населения уже проверили своё здоровье. Для охвата большего числа граждан в отдалённые районы организованы выезды мобильных бригад.«По результатам первого этапа 38% граждан направлены на второй этап, и только половина из них, что настораживает врачей, закончили диспансеризацию полностью. Выявлено 246 695 случаев заболеваний, в том числе 19 381 случай - впервые выявленные», - отметили в министерстве здравоохранения Красноярского края.В результате заседания коллегии решено усилить привлечение граждан для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения; медицинским организациям - обеспечить возможность прохождения диспансеризации гражданам в часы работы поликлиник, в вечернее время, по субботам, чтобы прохождение диспансеризации и профосмотров укладывалось в один день и по предварительной записи. Кроме того, важно сотрудничать с органами местного самоуправления, работодателями, общественными и страховыми организациями по привлечению граждан для прохождения диспансеризации, а также по беспрепятственному направлению сотрудников на обследование.Фото Ирины Яринской