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8 августа 2019, 14:52



Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.

Территория первого корпуса лицея № 3 - последняя из запланированных на нынешнее лето. Здесь асфальт существенно просел, образовалось много ям, что в дальнейшем могло бы привести к травмам у школьников. Тем более что на пришкольной территории находится спортивная площадка. Всего в планах асфальтировки на этот год - восемь образовательных учреждений: шесть школ в Норильске, по одной в Талнахе и Кайеркане. Вчера завершили работу на территории первого корпуса школы №1, а до этого благоустроили площадки талнахского ЦВР, кайерканской школы №40, школ №16, 21, первых корпусов школ №28 и №13. Асфальтировка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям города, ведётся уже третий год по программе «Поддержание сохранности муниципальных объектов». Благоустройством территорий всё это время занимается местная компания «Стройинвест плюс», которая 15 лет успешно выполняет муниципальные заказы. Нареканий к качеству и срокам у заказчиков нет. В этом году работы будут выполнены на сумму более 24 миллионов рублей. Планируется ежегодно благоустраивать по восемь пришкольных участков, пройдя по всем образовательным учреждениям города. По словам начальника УКРиС Дмитрия Самородова, сегодня-завтра пройдёт приёмка нового асфальтобетонного покрытия, качество которого будет учитываться при проверке готовности школ к новому учебному году. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:139 Территория первого корпуса лицея № 3 - последняя из запланированных на нынешнее лето. Здесь асфальт существенно просел, образовалось много ям, что в дальнейшем могло бы привести к травмам у школьников. Тем более что на пришкольной территории находится спортивная площадка.Всего в планах асфальтировки на этот год - восемь образовательных учреждений: шесть школ в Норильске, по одной в Талнахе и Кайеркане. Вчера завершили работу на территории первого корпуса школы №1, а до этого благоустроили площадки талнахского ЦВР, кайерканской школы №40, школ №16, 21, первых корпусов школ №28 и №13.Асфальтировка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям города, ведётся уже третий год по программе «Поддержание сохранности муниципальных объектов». Благоустройством территорий всё это время занимается местная компания «Стройинвест плюс», которая 15 лет успешно выполняет муниципальные заказы. Нареканий к качеству и срокам у заказчиков нет.В этом году работы будут выполнены на сумму более 24 миллионов рублей. Планируется ежегодно благоустраивать по восемь пришкольных участков, пройдя по всем образовательным учреждениям города.По словам начальника УКРиС Дмитрия Самородова, сегодня-завтра пройдёт приёмка нового асфальтобетонного покрытия, качество которого будет учитываться при проверке готовности школ к новому учебному году.Фото Владимира Макушкина