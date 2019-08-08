Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40309
8 августа 2019, 14:52

Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.


Территория первого корпуса лицея № 3 - последняя из запланированных на нынешнее лето. Здесь асфальт существенно просел, образовалось много ям, что в дальнейшем могло бы привести к травмам у школьников. Тем более что на пришкольной территории находится спортивная площадка.
Всего в планах асфальтировки на этот год - восемь образовательных учреждений: шесть школ в Норильске, по одной в Талнахе и Кайеркане. Вчера завершили работу на территории первого корпуса школы №1, а до этого благоустроили площадки талнахского ЦВР, кайерканской школы №40, школ №16, 21, первых корпусов школ №28 и №13.
Асфальтировка территорий, прилегающих к образовательным учреждениям города, ведётся уже третий год по программе «Поддержание сохранности муниципальных объектов». Благоустройством территорий всё это время занимается местная компания «Стройинвест плюс», которая 15 лет успешно выполняет муниципальные заказы. Нареканий к качеству и срокам у заказчиков нет.
В этом году работы будут выполнены на сумму более 24 миллионов рублей. Планируется ежегодно благоустраивать по восемь пришкольных участков, пройдя по всем образовательным учреждениям города.
По словам начальника УКРиС Дмитрия Самородова, сегодня-завтра пройдёт приёмка нового асфальтобетонного покрытия, качество которого будет учитываться при проверке готовности школ к новому учебному году.
Фото Владимира Макушкина
Просмотров:139
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 8 августа 2019 
17:38   9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 17:22   Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 16:21   Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03   На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы. 15:56   Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54   Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение. 14:52   Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15   Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию. 14:13   За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47   С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности. 13:14   Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
13:10   10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города. 12:33   В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.
12:05   «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском». 12:02   Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту.
12:01   Норильчан приглашают к участию в ягодном фотоконкурсе.

 7 августа 2019 
17:30   На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки. 17:16   «Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.
16:18   Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах. 15:05   В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02   Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта. 15:02   Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50   Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020. 14:12   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10   «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2». 13:51   Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
12:46   16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК. 12:04   В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.
11:27   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения. 11:26   Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.
11:21   За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн. 10:37   В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

 6 августа 2019 
17:18   Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо. 17:18   Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.
17:14   Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании. 17:12   В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.
17:10   Больше 190 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство Центрального района Норильска. 16:36   Норильчане поймали автобус в кадр! Кинокомплекс «Родина» объявил имена трёх участников акции «Поймай автобус в кадр».
16:16   Авиапарк компании NordStar пополнился ещё одним воздушным судном Boeing. 16:16   Таймыр отметит Международный день коренных народов мира 10 августа.
15:31   Две жалобы за июль от жителей Центрального района поступило на работу регоператора по обращению с отходами «РостТех». 15:28   В Норильске продолжаются ремонты улично-дорожной сети на площади в 69 336 м2.
14:40   Преступность идёт на спад. Таковы данные за семь месяцев года. 14:34   В Норильске выросло число пожаров. Не жалеют горожане и тундру.
14:15   В июле в городе родилось почти 200 норильчат. 13:29   Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона".
12:02   Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай. 11:03   В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие.
10:18   Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх