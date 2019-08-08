Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40310

8 августа 2019, 15:54



Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение.

ЦЗН города продолжает организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования людей предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение». «У нас заключены государственные контракты на обучение лиц предпенсионного возраста с Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций, Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса, а также корпоративным университетом «Норильский никель». К обучению приступили шесть человек по профессиям «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и «специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения», - пояснили в ЦЗН Норильска. Всего в этом году планируется обучить 25 человек. В целом в регионе уже 860 предпенсионеров приступили к профессиональной подготовке, свыше 75% из них – работающие граждане. Напомним, в программе могут участвовать предпенсионеры, ищущие работу или состоящие в трудовых отношениях. Инициатива об организации подготовки может идти как от соискателей места, так и от работодателей. В образовательном процессе могут использоваться очная, заочная и дистанционная формы. Участие в проекте позволяет предприятиям получить квалифицированного работника без дополнительных затрат на обучение. Предпенсионерам Норильска о возможности обучения сообщается путём рассылки информационных писем с анкетами, а также размещения объявлений на стендах. Подробную информацию можно получить в ЦЗН по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты 204, 205 (отдел профобучения и профконсультирования безработных). Фото Ирины Яринской

Просмотров:132 ЦЗН города продолжает организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования людей предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение».«У нас заключены государственные контракты на обучение лиц предпенсионного возраста с Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций, Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса, а также корпоративным университетом «Норильский никель». К обучению приступили шесть человек по профессиям «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и «специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения», - пояснили в ЦЗН Норильска. Всего в этом году планируется обучить 25 человек. В целом в регионе уже 860 предпенсионеров приступили к профессиональной подготовке, свыше 75% из них – работающие граждане.Напомним, в программе могут участвовать предпенсионеры, ищущие работу или состоящие в трудовых отношениях. Инициатива об организации подготовки может идти как от соискателей места, так и от работодателей. В образовательном процессе могут использоваться очная, заочная и дистанционная формы. Участие в проекте позволяет предприятиям получить квалифицированного работника без дополнительных затрат на обучение.Предпенсионерам Норильска о возможности обучения сообщается путём рассылки информационных писем с анкетами, а также размещения объявлений на стендах. Подробную информацию можно получить в ЦЗН по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты 204, 205 (отдел профобучения и профконсультирования безработных).Фото Ирины Яринской