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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:38 9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
17:22 Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.
16:21 Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03 На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы.
15:56 Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54 Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение.
14:52 Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15 Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию.
14:13 За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
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