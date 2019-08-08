Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40311

8 августа 2019, 15:56



Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.

Эта мера действует по всему региону. Сорок тысяч многодетных семей с детьми школьного возраста, а также семей, в которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – родитель - инвалид, совместно проживающий с ребёнком), могут получить единовременную выплату, предусмотренную законодательством Красноярского края, для подготовки детей к школе. Размер ежегодного пособия на ребёнка школьного возраста для норильских семей составляет 3054 руб. Список документов, которые необходимо представить, можно получить в управлении соцполитики администрации города, а также на официальных страницах управления в соцсетях. «В 2019 году из бюджета региона выделено более 143 млн рублей на пособия для детей при подготовке к школе. Родители 31 тысячи учеников уже обратились в органы соцзащиты за назначением выплаты», - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. За назначением пособия на ребёнка школьного возраста можно обратиться раз в год в органы социальной защиты населения по месту жительства. Ограничений по срокам подачи заявления на выплату нет. В Норильске можно обратиться в управление социальной политики по адресам: ул. Советская, 14; ул. Полярная, 7; ул. Шахтёрская, 4. Дни подачи заявлений - понедельник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 17.00, вторник - с 9.00 до 18.00. Фото http://www.e-vesti.ru

Просмотров:125 Эта мера действует по всему региону. Сорок тысяч многодетных семей с детьми школьного возраста, а также семей, в которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – родитель - инвалид, совместно проживающий с ребёнком), могут получить единовременную выплату, предусмотренную законодательством Красноярского края, для подготовки детей к школе.Размер ежегодного пособия на ребёнка школьного возраста для норильских семей составляет 3054 руб. Список документов, которые необходимо представить, можно получить в управлении соцполитики администрации города, а также на официальных страницах управления в соцсетях.«В 2019 году из бюджета региона выделено более 143 млн рублей на пособия для детей при подготовке к школе. Родители 31 тысячи учеников уже обратились в органы соцзащиты за назначением выплаты», - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.За назначением пособия на ребёнка школьного возраста можно обратиться раз в год в органы социальной защиты населения по месту жительства. Ограничений по срокам подачи заявления на выплату нет.В Норильске можно обратиться в управление социальной политики по адресам: ул. Советская, 14; ул. Полярная, 7; ул. Шахтёрская, 4. Дни подачи заявлений - понедельник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 17.00, вторник - с 9.00 до 18.00.Фото http://www.e-vesti.ru