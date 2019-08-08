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8 августа 2019, 16:03



На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы.

В 52 цветочницы из стеклопластика в ближайшее время будет уложена земля и высажены цветы. Муниципальный контракт на поставку этих малых архитектурных форм заключён с питерской компанией «Фронтон+», сумма контракта – более 4,5 миллиона рублей. «Производитель обещает, что этот материал прочен, лёгок и устойчив к воздействию окружающей среды, стойкий к температурам от -50 до + 70◦С. Кроме того, цветочницы неприхотливы в эксплуатации, просты в уходе: достаточно протирать мягкой тканью, а в случае сильного загрязнения использовать моющие средства», - пояснили в управлении городского хозяйства администрации Норильска. Цветочницы разного типа (шар, скамья, буквы) появятся и на других городских площадках, в частности, по адресам: Ленинский пр., 24а; территория, прилегающая к озеру Долгое; Городской центр культуры; Дворец культуры; Пушкинский сквер; пирамида «Бриллиант»; крупные остановки (Ленинский пр., 5; Ленинский пр., 1; Ленинский пр., 33; Ленинский пр., 45). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:130 В 52 цветочницы из стеклопластика в ближайшее время будет уложена земля и высажены цветы. Муниципальный контракт на поставку этих малых архитектурных форм заключён с питерской компанией «Фронтон+», сумма контракта – более 4,5 миллиона рублей. «Производитель обещает, что этот материал прочен, лёгок и устойчив к воздействию окружающей среды, стойкий к температурам от -50 до + 70◦С. Кроме того, цветочницы неприхотливы в эксплуатации, просты в уходе: достаточно протирать мягкой тканью, а в случае сильного загрязнения использовать моющие средства», - пояснили в управлении городского хозяйства администрации Норильска.Цветочницы разного типа (шар, скамья, буквы) появятся и на других городских площадках, в частности, по адресам: Ленинский пр., 24а; территория, прилегающая к озеру Долгое; Городской центр культуры; Дворец культуры; Пушкинский сквер; пирамида «Бриллиант»; крупные остановки (Ленинский пр., 5; Ленинский пр., 1; Ленинский пр., 33; Ленинский пр., 45).Фото Владимира Макушкина