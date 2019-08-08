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8 августа 2019, 16:21



Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.

В настоящее время группа исследователей работает в поле в районе Талнаха: берёт образцы грунта, донных отложений, исследует насекомых. Промежуточная оценка состояния окружающей среды в окрестностях Норильска носит оптимистический характер. Окончательные выводы и рекомендации экологи будут делать после третьей экспедиции в будущем году. А о результатах второй экспедиции подробнее читайте в ближайших выпусках «Заполярной Правды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:160 Специалисты Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» Сибирского отделения Российской академии наук продолжают исследование и мониторинг окружающей среды в Норильском промышленном районе. В город учёные приехали во второй раз, чтобы взять пробы для дальнейшего изучения и систематизации уже проведённых наблюдений.В настоящее время группа исследователей работает в поле в районе Талнаха: берёт образцы грунта, донных отложений, исследует насекомых. Промежуточная оценка состояния окружающей среды в окрестностях Норильска носит оптимистический характер. Окончательные выводы и рекомендации экологи будут делать после третьей экспедиции в будущем году.А о результатах второй экспедиции подробнее читайте в ближайших выпусках «Заполярной Правды».Фото Дениса Кожевникова