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8 августа 2019, 17:22



Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.

В отделе судебных приставов Красноярска на исполнении находится производство о том, чтобы обязать должника Павла Савельева передать несовершеннолетнего Рамира Савельева его матери. Его отец отказывается выполнить законные требования пристава-исполнителя. Искать ребёнка судебным приставам помогают общественные организации, ведущие розыск детей. В ведомстве считают, что расширение круга неравнодушных граждан, вовлечённых в процесс, поможет быстрее найти Рамира, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю. Сейчас местонахождение отца и сына неизвестно. Newslab, со ссылкой на судебных приставов, отмечает, что суд постановил вернуть ребёнка еще в декабре 2018 года. С тех пор мать не видела ребёнка и не знает, где он находится. Предположительно отец с сыном находятся в Красноярске. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика либо его отца, просят сообщить в региональное УФССП России по следующим телефонам: 8(391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77 - дежурная часть управления; 8(391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - отдел розыска управления; 8-923-283-00-83 - отдел по взысканию алиментных платежей. Фото разыскиваемых отца и сына Источник: пресс-служба УФССП по региону

Просмотров:113 В отделе судебных приставов Красноярска на исполнении находится производство о том, чтобы обязать должника Павла Савельева передать несовершеннолетнего Рамира Савельева его матери. Его отец отказывается выполнить законные требования пристава-исполнителя.Искать ребёнка судебным приставам помогают общественные организации, ведущие розыск детей. В ведомстве считают, что расширение круга неравнодушных граждан, вовлечённых в процесс, поможет быстрее найти Рамира, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю. Сейчас местонахождение отца и сына неизвестно. Newslab, со ссылкой на судебных приставов, отмечает, что суд постановил вернуть ребёнка еще в декабре 2018 года. С тех пор мать не видела ребёнка и не знает, где он находится. Предположительно отец с сыном находятся в Красноярске.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика либо его отца, просят сообщить в региональное УФССП России по следующим телефонам:8(391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77 - дежурная часть управления;8(391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - отдел розыска управления;8-923-283-00-83 - отдел по взысканию алиментных платежей.Фото разыскиваемых отца и сынаИсточник: пресс-служба УФССП по региону