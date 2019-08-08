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8 августа 2019, 17:22

Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.


В отделе судебных приставов Красноярска на исполнении находится производство о том, чтобы обязать должника Павла Савельева передать несовершеннолетнего Рамира Савельева его матери. Его отец отказывается выполнить законные требования пристава-исполнителя.
Искать ребёнка судебным приставам помогают общественные организации, ведущие розыск детей. В ведомстве считают, что расширение круга неравнодушных граждан, вовлечённых в процесс, поможет быстрее найти Рамира, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю. Сейчас местонахождение отца и сына неизвестно. Newslab, со ссылкой на судебных приставов, отмечает, что суд постановил вернуть ребёнка еще в декабре 2018 года. С тех пор мать не видела ребёнка и не знает, где он находится. Предположительно отец с сыном находятся в Красноярске.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика либо его отца, просят сообщить в региональное УФССП России по следующим телефонам:
8(391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77 - дежурная часть управления;
8(391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - отдел розыска управления;
8-923-283-00-83 - отдел по взысканию алиментных платежей.
Фото разыскиваемых отца и сына
Источник: пресс-служба УФССП по региону

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    Список новостей

 8 августа 2019 
17:38   9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 17:22   Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 16:21   Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03   На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы. 15:56   Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54   Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение. 14:52   Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15   Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию. 14:13   За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47   С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности. 13:14   Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
13:10   10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города. 12:33   В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.
12:05   «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском». 12:02   Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту.
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 7 августа 2019 
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16:18   Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах. 15:05   В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02   Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта. 15:02   Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50   Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020. 14:12   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10   «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2». 13:51   Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
12:46   16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК. 12:04   В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.
11:27   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения. 11:26   Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.
11:21   За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн. 10:37   В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

 6 августа 2019 
17:18   Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо. 17:18   Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.
17:14   Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании. 17:12   В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.
17:10   Больше 190 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство Центрального района Норильска. 16:36   Норильчане поймали автобус в кадр! Кинокомплекс «Родина» объявил имена трёх участников акции «Поймай автобус в кадр».
16:16   Авиапарк компании NordStar пополнился ещё одним воздушным судном Boeing. 16:16   Таймыр отметит Международный день коренных народов мира 10 августа.
15:31   Две жалобы за июль от жителей Центрального района поступило на работу регоператора по обращению с отходами «РостТех». 15:28   В Норильске продолжаются ремонты улично-дорожной сети на площади в 69 336 м2.
14:40   Преступность идёт на спад. Таковы данные за семь месяцев года. 14:34   В Норильске выросло число пожаров. Не жалеют горожане и тундру.
14:15   В июле в городе родилось почти 200 норильчат. 13:29   Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона".
12:02   Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай. 11:03   В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие.
10:18   Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.




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