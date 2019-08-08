Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40316

8 августа 2019, 17:38



9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

В оганерской больнице действует небольшой храм в честь этого небесного покровителя всех, кто лечит и нуждается в исцелении. Он был создан в конце 1990-х по инициативе знаменитого норильского врача Евгения Климова. Несколько лет назад церковное помещение, выделенное на административном этаже больницы, расширили. Настоятель храма иерей Ярослав Савюк сейчас находится в отпуске, но пациенты и медперсонал могут здесь помолиться, поставить свечи. Образ святого целителя, как и знаменитого врача и епископа Луки (Войно-Ясенецкого), для Свято-Пентелеимоновского храма создали в иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря в Минске на средства, собранные норильчанами по инициативе журналистов «Заполярной Правды». В честь праздника великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа в норильских храмах состоится молебен о здравии с чтением акафиста. В Свято-Скорбященском соборе - в 13.00, в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской – в 18. 20. Норильское духовенство и прихожане поздравят в этот день с именинами секретаря и руководителя пресс-службы Норильской епархии иеромонаха Германа (Мельникова), ведь 9 августа отмечается и День памяти его небесного покровителя преподобного Германа Аляскинского. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:102 В оганерской больнице действует небольшой храм в честь этого небесного покровителя всех, кто лечит и нуждается в исцелении. Он был создан в конце 1990-х по инициативе знаменитого норильского врача Евгения Климова. Несколько лет назад церковное помещение, выделенное на административном этаже больницы, расширили. Настоятель храма иерей Ярослав Савюк сейчас находится в отпуске, но пациенты и медперсонал могут здесь помолиться, поставить свечи.Образ святого целителя, как и знаменитого врача и епископа Луки (Войно-Ясенецкого), для Свято-Пентелеимоновского храма создали в иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря в Минске на средства, собранные норильчанами по инициативе журналистов «Заполярной Правды».В честь праздника великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа в норильских храмах состоится молебен о здравии с чтением акафиста. В Свято-Скорбященском соборе - в 13.00, в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской – в 18. 20.Норильское духовенство и прихожане поздравят в этот день с именинами секретаря и руководителя пресс-службы Норильской епархии иеромонаха Германа (Мельникова), ведь 9 августа отмечается и День памяти его небесного покровителя преподобного Германа Аляскинского.Фото Ирины Даниленко