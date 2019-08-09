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9 августа 2019, 10:50



В библиотеке Музея Норильска пополнение.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» передало в фонды научной библиотеки музея книги, посвящённые корреспонденции в системе ГУЛАГа: «Право переписки. Связь воли и неволи: о письмах, посылках и свиданиях заключённых советских тюрем и лагерей» и «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям». Истории и судьбы в письмах, неопубликованных воспоминаниях и интервью из архива общества «Мемориал». Издания стали частью обширного и содержательного собрания фондов научной библиотеки музея. Её фонды регулярно пополняются, в том числе благодаря партнёрам, среди которых активно помогают общество «Мемориал» и Музей истории ГУЛАГа. Книги доступны в новом современном многофункциональном пространстве, которое музей в этом году переоборудует для своих посетителей. Музей Норильска благодарит общество «Мемориал» и лично куратора программ Александру Поливанову. Фото предоставлено сотрудниками Музея Норильска

Просмотров:131 Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» передало в фонды научной библиотеки музея книги, посвящённые корреспонденции в системе ГУЛАГа: «Право переписки. Связь воли и неволи: о письмах, посылках и свиданиях заключённых советских тюрем и лагерей» и «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям». Истории и судьбы в письмах, неопубликованных воспоминаниях и интервью из архива общества «Мемориал».Издания стали частью обширного и содержательного собрания фондов научной библиотеки музея. Её фонды регулярно пополняются, в том числе благодаря партнёрам, среди которых активно помогают общество «Мемориал» и Музей истории ГУЛАГа. Книги доступны в новом современном многофункциональном пространстве, которое музей в этом году переоборудует для своих посетителей.Музей Норильска благодарит общество «Мемориал» и лично куратора программ Александру Поливанову.Фото предоставлено сотрудниками Музея Норильска