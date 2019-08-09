Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40318

9 августа 2019, 10:59



Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров».

24 августа пройдёт четвёртая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», которая стала традиционным культурным событием для нашей страны. Специально к ночи кино «Енисей кино» проводит фотоконкурс «Край уникальных кинокадров», где основной идеей выступает мысль о демонстрации привлекательности Красноярского края в качестве места для съёмок фильмов. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы на конкурс принимаются с 1 по 15 августа в следующих номинациях: - «Живая декорация». Многие населённые пункты Красноярского края обладают ярко выраженными отличительными особенностями, и поэтому все они могут стать привлекательными декорациями для кинематографистов. В этой номинации принимаются фотоработы, демонстрирующие уникальность, самобытность и стиль больших и малых населённых пунктов края. - «Край, где живёт кино». Флора и фауна Красноярского края богаты и разнообразны. Посредством художественной фотографии участники конкурса смогут показать красоту своей территории, а также близкое соседство человека с живой природой. Работы на конкурс принимаются на адрес enisey-kino@mail.ru. Заявку и положение о конкурсе можно скачать по ссылке http://enisey-kino.ru/news/6458/. Подведение итогов Фотоконкурса пройдёт не позднее 23 августа, церемония награждения победителей конкурса в стенах «Енисея кино» назначена на 27 августа.

Просмотров:142 24 августа пройдёт четвёртая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», которая стала традиционным культурным событием для нашей страны. Специально к ночи кино «Енисей кино» проводит фотоконкурс «Край уникальных кинокадров», где основной идеей выступает мысль о демонстрации привлекательности Красноярского края в качестве места для съёмок фильмов. Принять участие в конкурсе могут все желающие.Работы на конкурс принимаются с 1 по 15 августа в следующих номинациях:- «Живая декорация». Многие населённые пункты Красноярского края обладают ярко выраженными отличительными особенностями, и поэтому все они могут стать привлекательными декорациями для кинематографистов. В этой номинации принимаются фотоработы, демонстрирующие уникальность, самобытность и стиль больших и малых населённых пунктов края.- «Край, где живёт кино». Флора и фауна Красноярского края богаты и разнообразны. Посредством художественной фотографии участники конкурса смогут показать красоту своей территории, а также близкое соседство человека с живой природой.Работы на конкурс принимаются на адрес enisey-kino@mail.ru. Заявку и положение о конкурсе можно скачать по ссылке http://enisey-kino.ru/news/6458/. Подведение итогов Фотоконкурса пройдёт не позднее 23 августа, церемония награждения победителей конкурса в стенах «Енисея кино» назначена на 27 августа.