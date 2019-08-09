Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40319

9 августа 2019, 11:22



Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.

Наиболее крупные и значимые даты краеведческого календаря на 2020 год: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 85 лет Норильскому горно-металлургическому комбинату; 90 лет со дня образования Таймырского национального округа; 105 лет со времени основания посёлка Диксон; 120 лет со времени организации Русской полярной экспедиции; 205 лет со дня рождения исследователя Таймыра Александра Миддендорфа; 250 лет Дудинской Свято-Введенской церкви; 315 лет со времени основания Хатангского Свято-Богоявленского храма; 320 лет со дня рождения исследователя Арктики Харитона Лаптева. Библиографические списки литературы не претендуют на исчерпывающий охват, носят рекомендательный характер, в них даны ссылки на ресурсы сети интернет. В календаре приведены даты в хронологической последовательности по месяцам; в конце пособия — события, хронология которых установлена лишь в пределах года. Рекомендуемая литература к датам располагается в обратном хронологическом порядке. В календарь не включены даты, вызывающие сомнения, так как сведения о них имеют разноречивый характер. Литература, рекомендованная в данном издании, имеется в фонде Центральной библиотеки Дудинской ЦБС. При подготовке календаря использованы документный фонд и краеведческая картотека библиотеки. Для облегчения поиска необходимых сведений календарь снабжён вспомогательными указателями: «Именным указателем», «Указателем организаций», «Указателем памятников», «Географическим указателем». Настоящее пособие окажет помощь библиотекам в распространении краеведческих знаний, будет полезен руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств массовой информации. Познакомиться с новым изданием можно на городском сайте в разделе «Библиотеки. Кабинет краеведения» и во всех библиотеках города Дудинки. Фото http://www.gorod-dudinka.ru

Просмотров:141 Специалисты центральной библиотеки Дудинской централизованной библиотечной системы подготовили новое библиографическое пособие «Таймыр-2020. Календарь памятных дат». В очередном выпуске издания даны библиографические списки литературы, посвящённые значительным событиям из истории территории, её экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашего региона, сообщает официальный сайт Дудинки.Наиболее крупные и значимые даты краеведческого календаря на 2020 год: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 85 лет Норильскому горно-металлургическому комбинату; 90 лет со дня образования Таймырского национального округа; 105 лет со времени основания посёлка Диксон; 120 лет со времени организации Русской полярной экспедиции; 205 лет со дня рождения исследователя Таймыра Александра Миддендорфа; 250 лет Дудинской Свято-Введенской церкви; 315 лет со времени основания Хатангского Свято-Богоявленского храма; 320 лет со дня рождения исследователя Арктики Харитона Лаптева.Библиографические списки литературы не претендуют на исчерпывающий охват, носят рекомендательный характер, в них даны ссылки на ресурсы сети интернет. В календаре приведены даты в хронологической последовательности по месяцам; в конце пособия — события, хронология которых установлена лишь в пределах года. Рекомендуемая литература к датам располагается в обратном хронологическом порядке. В календарь не включены даты, вызывающие сомнения, так как сведения о них имеют разноречивый характер.Литература, рекомендованная в данном издании, имеется в фонде Центральной библиотеки Дудинской ЦБС. При подготовке календаря использованы документный фонд и краеведческая картотека библиотеки.Для облегчения поиска необходимых сведений календарь снабжён вспомогательными указателями: «Именным указателем», «Указателем организаций», «Указателем памятников», «Географическим указателем». Настоящее пособие окажет помощь библиотекам в распространении краеведческих знаний, будет полезен руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств массовой информации. Познакомиться с новым изданием можно на городском сайте в разделе «Библиотеки. Кабинет краеведения» и во всех библиотеках города Дудинки.Фото http://www.gorod-dudinka.ru