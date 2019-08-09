Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40320

9 августа 2019, 12:59



Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.

«Норникель» начал реализацию первого в России проекта кондиционирования горных выработок. Уникальная система стоимостью более 2 млрд рублей будет запущена на глубоких горизонтах рудника «Таймырский». На глубине более 1300 метров рудников Заполярного филиала из-за геологических особенностей возможны высокие температуры шахтного воздуха, доходящие до 36 градусов. Для обеспечения высокого уровня безопасности ведения горных работ, а также соблюдения температурного режима на руднике началось строительство системы кондиционирования шахтного воздуха. Для охлаждения подземных горизонтов, находящихся на глубине 1400 - 1570 метров, будет построена система кондиционирования с замкнутым контуром, суммарной потребляемой электрической мощностью 6 МВт. Она включает в себя строительство на глубине 1500 метров трёх охлаждающих установок (две — в эксплуатации, одна — в резерве), монтаж трубопроводной сети длиной свыше 15 километров, установку 14 воздухоохладителей, насосов, сухих градирен и ряда вспомогательного оборудования. В процессе работы системы используемая в охлаждающем контуре вода будет нагреваться до 45 градусов, затем остужаться до +3, а далее поступать по трубопроводу в воздухоохладители, установленные в различных точках горных выработок. Управление системой будет осуществляться с помощью современного программно-аппаратного комплекса, который специально разработан для эффективной работы в условиях «Таймырского». Для оперативного контроля все технологические параметры в реальном времени будут транслироваться на пульт диспетчера предприятия. Комплекс охлаждающего оборудования имеет высоту свыше 2,5 м, ширину более 2 м и длину более 15 м. Его вес — 40 тонн, объём охлаждённого воздуха каждым из 14 охладителей составляет 10 м³/сек. С помощью всего комплекса планируется снизить температуру воздуха горных выработок, совокупная протяжённость которых превышает 20 км. Ввод системы кондиционирования шахтного воздуха запланирован в третьем квартале 2020 года. Подобные системы применяются на горных предприятиях в Китае и Польше. В России такой проект реализуется впервые. Фото Марины Пешковой

Просмотров:127 «Норникель» начал реализацию первого в России проекта кондиционирования горных выработок. Уникальная система стоимостью более 2 млрд рублей будет запущена на глубоких горизонтах рудника «Таймырский».На глубине более 1300 метров рудников Заполярного филиала из-за геологических особенностей возможны высокие температуры шахтного воздуха, доходящие до 36 градусов. Для обеспечения высокого уровня безопасности ведения горных работ, а также соблюдения температурного режима на руднике началось строительство системы кондиционирования шахтного воздуха.Для охлаждения подземных горизонтов, находящихся на глубине 1400 - 1570 метров, будет построена система кондиционирования с замкнутым контуром, суммарной потребляемой электрической мощностью 6 МВт. Она включает в себя строительство на глубине 1500 метров трёх охлаждающих установок (две — в эксплуатации, одна — в резерве), монтаж трубопроводной сети длиной свыше 15 километров, установку 14 воздухоохладителей, насосов, сухих градирен и ряда вспомогательного оборудования.В процессе работы системы используемая в охлаждающем контуре вода будет нагреваться до 45 градусов, затем остужаться до +3, а далее поступать по трубопроводу в воздухоохладители, установленные в различных точках горных выработок.Управление системой будет осуществляться с помощью современного программно-аппаратного комплекса, который специально разработан для эффективной работы в условиях «Таймырского». Для оперативного контроля все технологические параметры в реальном времени будут транслироваться на пульт диспетчера предприятия.Комплекс охлаждающего оборудования имеет высоту свыше 2,5 м, ширину более 2 м и длину более 15 м. Его вес — 40 тонн, объём охлаждённого воздуха каждым из 14 охладителей составляет 10 м³/сек. С помощью всего комплекса планируется снизить температуру воздуха горных выработок, совокупная протяжённость которых превышает 20 км. Ввод системы кондиционирования шахтного воздуха запланирован в третьем квартале 2020 года.Подобные системы применяются на горных предприятиях в Китае и Польше. В России такой проект реализуется впервые.Фото Марины Пешковой