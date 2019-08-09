Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40321

9 августа 2019, 13:21



Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.

В Красноярском крае активно ведутся работы по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". На 61 территории края благоустраивают 405 дворов и 45 общественных пространств. В каждом дворе, где идут работы, размещена информация о сроках выполнения работ, с указанием заказчиков и подрядчиков. Однако, если у граждан остались вопросы по качеству, сметному расчету или дизайн-проекту, можно обратиться в краевой консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ. Операторы колл-центра отвечают на звонки с 9.00 до 20.00 в будние дни по номерам: 8-800-333-70-07 (бесплатный звонок для всех жителей Красноярского края), 273-03-00 (прямой городской телефон для жителей г. Красноярска). Кроме того, по телефонам горячей линии можно узнать любую другую информацию о проекте: какие общественные территории подлежат благоустройству в 2019 и 2020 годах; как провести общее собрание для принятия решения об участии в проекте; о порядке подачи заявки для участия в отборе дворовых территорий и другое. Напомним, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2017 года в крае будет благоустроено 1200 дворов и создано более 60 общественных пространств в 44 муниципальных образованиях. Финансирование программы составляет около миллиарда рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:122 В Красноярском крае активно ведутся работы по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". На 61 территории края благоустраивают 405 дворов и 45 общественных пространств. В каждом дворе, где идут работы, размещена информация о сроках выполнения работ, с указанием заказчиков и подрядчиков. Однако, если у граждан остались вопросы по качеству, сметному расчету или дизайн-проекту, можно обратиться в краевой консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ.Операторы колл-центра отвечают на звонки с 9.00 до 20.00 в будние дни по номерам: 8-800-333-70-07 (бесплатный звонок для всех жителей Красноярского края), 273-03-00 (прямой городской телефон для жителей г. Красноярска). Кроме того, по телефонам горячей линии можно узнать любую другую информацию о проекте: какие общественные территории подлежат благоустройству в 2019 и 2020 годах; как провести общее собрание для принятия решения об участии в проекте; о порядке подачи заявки для участия в отборе дворовых территорий и другое.Напомним, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2017 года в крае будет благоустроено 1200 дворов и создано более 60 общественных пространств в 44 муниципальных образованиях. Финансирование программы составляет около миллиарда рублей.Фото Ирины Яринской