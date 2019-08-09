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9 августа 2019, 13:34

В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.


В Норильске эта программа реализуется третий год. В рамках проекта благоустраивают не только общественные пространства, но и дворовые территории. В 2017-м на благоустройство 41 двора было выделено 39 миллионов рублей. Тогда работы выполнялись по минимальному перечню, включающему асфальтировку, установку скамеек, урн и светильников. В одном дворе установили детскую площадку, территории четырёх озеленили. Годом позже в список вошли территории 23 домов, где выполнили работы на 41 миллион рублей.
- В этом году финансирование снизилось, составив 34 миллиона. Нам удалось включить в программу только 12 дворов, хотя мы получили 21 заявку, - рассказала Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Норильска. – В них мы в основном провели работы по минимальному перечню, но в двух дворах смонтировали новые детские площадки (ул. Завенягина, 6, и ул. Маслова, 10), в одном установили новую беседку (ул. Кравца, 2).
Как отметила Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт», в Талнахе на территории компании в этом году в программу вошло сразу три двора (ул. Дудинская, 7, ул. Кравца, 2, и ул. Маслова, 10).
- Последний двор был сложным: тут на заднем плане разобранные ростверки плюс не было площадки, так что с ребёнком надо было идти гулять в другой двор. Ко мне на приём часто обращались жильцы этой территории, на что я предлагала им поучаствовать в программе. К счастью, они прислушались, попали в неё, и позднее мы помогли людям разработать дизайн-проект двора, а также оплатили за них взнос в программу (217 тысяч рублей), - рассказал она.
Самой дорогой работой стала асфальтировка (почти в пять миллионов рублей). По словам Надежды Оробинской, участок пришлось выравнивать, чтобы на нём по весне не задерживалась вода с горы. Позднее здесь смонтировали новую площадку, установили урны, скамейки и светильники, на подъездах обновили перила, появились антивандальные двери. «СеверныйБыт» на свои средства оформил подъезды баннерами, уже сегодня художник должен взяться и за роспись подстанции, находящейся во дворе.
- Мы очень признательны нашей управляющей компании и городу за помощь во включении двора в программу, - говорит одна из инициативных жительниц ул. Маслова, 10, Айгуль Сынбулатова. – Мы узнали о ней год назад, и, поскольку давно хотели свою площадку, решили участвовать. В итоге всё получилось.
Сегодня о своём желании войти в программу уже заявили представители нескольких дворов района, включение их территорий будет зависеть от финансирования программы на будущий год. «СеверныйБыт» также подтвердил свою готовность вкладываться в дальнейшее благоустройство территории, помогая горожанам.
Чтобы стать участниками программы, необходимо обратиться в УЖКХ Норильска с заявлением (до 15 ноября), после чего провести собрание собственников жилья в доме (постановлением администрации города №428, расположенном на сайте города www.norilsk-city.ru, разработан и утверждён порядок отбора дворовых территорий для включения в программу).
- Но в данный момент я не рекомендую жителям приступать к проведению собраний, потому что на уровне министерства ЖКХ края вносятся изменения в порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на благоустройство дворов. Думаю, до сентября все нормативно-правовые акты будут доработаны, и тогда можно привлекать жителей к участию в программе, - пояснила в заключение Татьяна Шульгина.
Она также уточнила критерии отбора территорий, например: число проживающих в доме жителей, высокий уровень оплаты за услуги ЖКХ; включение дома в региональную программу капремонтов; отсутствие его в списке ветхих или аварийных. Помимо того, собственники жилья должны быть готовы софинансировать работы в размере 2% по минимальному перечню (асфальтировка, установка малых архитектурных форм и светильников) или 20% - по расширенному, а также принять возможное трудовое участие в благоустройстве, например, высаживать кусты или убирать мусор.
Фото Владимира Макушкина
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