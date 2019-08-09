Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40323

9 августа 2019, 13:35



Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.

Внимание! Цены, указанные на сайте компании или в мобильном приложении, действуют на перелет в одну сторону. Напомним: субсидированные билеты доступны пассажирам в возрасте до 23 лет, женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет и только гражданам РФ. Купить билеты, а также посмотреть направления с субсидированными тарифами можно на сайте авиакомпании: https://www.s7.ru/info/subsidirovannye-tarify.dot Фото www.s7.ru

Просмотров:168 С 12 по 18 августа на сайте s7.ru и в мобильном приложении компании в продажу поступят субсидированные билеты по сниженным ценам. Приобрести их можно на период полётов с 1 октября по 20 декабря 2019 года. Сниженные цены действуют более чем на 47 направлениях, в том числе по интересному для норильчан маршруту Норильск - Москва и обратно (от трёх тысяч рублей). В стоимость билетов по субсидированным тарифам входит багаж до 23 кг и бесплатный выбор места в салоне самолёта.Внимание! Цены, указанные на сайте компании или в мобильном приложении, действуют на перелет в одну сторону.Напомним: субсидированные билеты доступны пассажирам в возрасте до 23 лет, женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет и только гражданам РФ.Купить билеты, а также посмотреть направления с субсидированными тарифами можно на сайте авиакомпании: https://www.s7.ru/info/subsidirovannye-tarify.dotФото www.s7.ru