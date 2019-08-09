Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40324
9 августа 2019, 14:02

Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.


Заслуженный деятель культуры России, замечательный журналист, он несколько десятилетий вёл летопись культурной жизни нашего города в "Заполярной правде", был главным редактором многотиражки "Горняк", норильчане любили слушать по радио его авторские музыкальные программы.
Известная в Латвии семья театральных деятелей Кродерс была репрессирована вместе с детьми и сослана в 1941 году в Сибирь, а затем и на Таймыр. В прошлые годы в "Заполярной правде" была опубликована повесть Гунара Кродерса о том времени "Живу и помню", в Музее Норильска и городском архиве хранятся свидетельства о том, как в молодости Кродерс трудился рыбаком и освоил ещё немало специальностей на Таймыре, затем работал на радио в Дудинке. Сегодня, 9 августа, когда отмечается праздник коренных малочисленных народов, надеемся, таймырцы добрым словом помянут своего выдающегося коллегу.
А 11 августа старожилы города, которым дорога память об известном земляке, соберутся в 14 часов у его мемориала на Голиково. И те, кто будет проходить по Ленинскому проспекту, пусть вспомнят о мастере слова у дома № 11, в котором он с женой Риммой Александровной прожил самые счастливые годы на Крайнем Севере. На этом здании установлена мемориальная доска в честь почётного гражданина Норильска родом из Латвии Гунара Кродерса, упокоившегося на 74-м году жизни в ставшей такой родной норильской земле.
Фото Ирины Даниленко
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