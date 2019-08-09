Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40325
9 августа 2019, 14:43

Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.


К таким выводам приходят участники экспедиции научного отдела «Заповедников Таймыра». Сегодня они продолжают комплексные исследования в низовьях реки Пясины. Основное внимание учёных уделяется дикому северному оленю, численность которого вот уже несколько лет вызывает обоснованную тревогу. В этом году положение дел выглядит особенно катастрофично.
Неделю назад к работе сотрудников научного отдела присоединились руководители сразу двух заповедников: Константин Просекин, директор «Заповедников Таймыра», и Павел Кочкарев, руководитель Центральносибирского заповедника. Мониторинг оленя в этот период проводится ежегодно. «Олень – фоновый вид нашей территории. Именно сейчас стада группируются и мигрируют к местам зимовки. Поэтому есть возможность не только понять количество оленей, но и оценить структуру популяции – возрастной и половой состав, его соотношение. Наиболее удобные для учёта и меченья животных места - реки Хета и Пясина», - отмечают сотрудники «Заповедников Таймыра».
В этом сезоне по инициативе директора Центральносибирского заповедника было решено провести совместную экспедицию. Зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей. Сейчас там группировок нет, только лишь разрозненные единичные особи, небольшие группы.
Участники экспедиции отметили, что обследованные части Таймыра остаются практически девственными, не подверженными антропогенному влиянию уголками природы, особенно в последние десятилетия. Учёные наблюдали белых медведей и овцебыков. Отрадно, что популяция овцебыков территориально стабильно расширяет ареал обитания и растёт в численности. На этом фоне состояние популяции дикого северного оленя выглядит удручающе. Этих животных невероятно мало.
Даже в тех местах, где несколько лет назад отмечались массовые многотысячные миграции, теперь проходят лишь десятки особей. «Впору говорить не столько о сохранении численности оленя, сколько о восстановлении популяции. Положение очень серьёзное, - считают специалисты. – Олени, которые когда-то масштабно пересекали в этот период реку Пясину, теперь почти исчезли. По мнению наших коллег, их уничтожили браконьеры за многие годы бесконтрольной и варварской добычи. Кроме того, избирательность при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост поголовья существенно сокращается. Именно поэтому среди обнаруженных оленей молодняка почти нет...»
По результатам экспедиции будет составлено экспертное заключение от самых значимых профессионалов, ведущих учёных, принимающих участие в этой полевой работе.
Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:109
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 9 августа 2019 
16:09   Город готовится ко Дню государственного флага страны. 15:34   Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49   За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля. 14:43   Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02   Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса. 13:35   Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34   В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города. 13:21   Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59   Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования. 11:22   Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
10:59   Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров». 10:50   В библиотеке Музея Норильска пополнение.

 8 августа 2019 
17:38   9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 17:22   Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 16:21   Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03   На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы. 15:56   Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54   Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение. 14:52   Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15   Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию. 14:13   За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47   С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности. 13:14   Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
13:10   10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города. 12:33   В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.
12:05   «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском». 12:02   Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту.
12:01   Норильчан приглашают к участию в ягодном фотоконкурсе.

 7 августа 2019 
17:30   На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки. 17:16   «Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.
16:18   Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах. 15:05   В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02   Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта. 15:02   Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50   Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020. 14:12   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10   «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2». 13:51   Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
12:46   16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК. 12:04   В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.
11:27   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения. 11:26   Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.
11:21   За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн. 10:37   В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

 6 августа 2019 
17:18   Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо. 17:18   Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.
17:14   Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании. 17:12   В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.
17:10   Больше 190 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство Центрального района Норильска.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх