Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40325

9 августа 2019, 14:43



Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.

К таким выводам приходят участники экспедиции научного отдела «Заповедников Таймыра». Сегодня они продолжают комплексные исследования в низовьях реки Пясины. Основное внимание учёных уделяется дикому северному оленю, численность которого вот уже несколько лет вызывает обоснованную тревогу. В этом году положение дел выглядит особенно катастрофично. Неделю назад к работе сотрудников научного отдела присоединились руководители сразу двух заповедников: Константин Просекин, директор «Заповедников Таймыра», и Павел Кочкарев, руководитель Центральносибирского заповедника. Мониторинг оленя в этот период проводится ежегодно. «Олень – фоновый вид нашей территории. Именно сейчас стада группируются и мигрируют к местам зимовки. Поэтому есть возможность не только понять количество оленей, но и оценить структуру популяции – возрастной и половой состав, его соотношение. Наиболее удобные для учёта и меченья животных места - реки Хета и Пясина», - отмечают сотрудники «Заповедников Таймыра». В этом сезоне по инициативе директора Центральносибирского заповедника было решено провести совместную экспедицию. Зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей. Сейчас там группировок нет, только лишь разрозненные единичные особи, небольшие группы. Участники экспедиции отметили, что обследованные части Таймыра остаются практически девственными, не подверженными антропогенному влиянию уголками природы, особенно в последние десятилетия. Учёные наблюдали белых медведей и овцебыков. Отрадно, что популяция овцебыков территориально стабильно расширяет ареал обитания и растёт в численности. На этом фоне состояние популяции дикого северного оленя выглядит удручающе. Этих животных невероятно мало. Даже в тех местах, где несколько лет назад отмечались массовые многотысячные миграции, теперь проходят лишь десятки особей. «Впору говорить не столько о сохранении численности оленя, сколько о восстановлении популяции. Положение очень серьёзное, - считают специалисты. – Олени, которые когда-то масштабно пересекали в этот период реку Пясину, теперь почти исчезли. По мнению наших коллег, их уничтожили браконьеры за многие годы бесконтрольной и варварской добычи. Кроме того, избирательность при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост поголовья существенно сокращается. Именно поэтому среди обнаруженных оленей молодняка почти нет...» По результатам экспедиции будет составлено экспертное заключение от самых значимых профессионалов, ведущих учёных, принимающих участие в этой полевой работе. Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:109 К таким выводам приходят участники экспедиции научного отдела «Заповедников Таймыра». Сегодня они продолжают комплексные исследования в низовьях реки Пясины. Основное внимание учёных уделяется дикому северному оленю, численность которого вот уже несколько лет вызывает обоснованную тревогу. В этом году положение дел выглядит особенно катастрофично.Неделю назад к работе сотрудников научного отдела присоединились руководители сразу двух заповедников: Константин Просекин, директор «Заповедников Таймыра», и Павел Кочкарев, руководитель Центральносибирского заповедника. Мониторинг оленя в этот период проводится ежегодно. «Олень – фоновый вид нашей территории. Именно сейчас стада группируются и мигрируют к местам зимовки. Поэтому есть возможность не только понять количество оленей, но и оценить структуру популяции – возрастной и половой состав, его соотношение. Наиболее удобные для учёта и меченья животных места - реки Хета и Пясина», - отмечают сотрудники «Заповедников Таймыра».В этом сезоне по инициативе директора Центральносибирского заповедника было решено провести совместную экспедицию. Зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей. Сейчас там группировок нет, только лишь разрозненные единичные особи, небольшие группы.Участники экспедиции отметили, что обследованные части Таймыра остаются практически девственными, не подверженными антропогенному влиянию уголками природы, особенно в последние десятилетия. Учёные наблюдали белых медведей и овцебыков. Отрадно, что популяция овцебыков территориально стабильно расширяет ареал обитания и растёт в численности. На этом фоне состояние популяции дикого северного оленя выглядит удручающе. Этих животных невероятно мало.Даже в тех местах, где несколько лет назад отмечались массовые многотысячные миграции, теперь проходят лишь десятки особей. «Впору говорить не столько о сохранении численности оленя, сколько о восстановлении популяции. Положение очень серьёзное, - считают специалисты. – Олени, которые когда-то масштабно пересекали в этот период реку Пясину, теперь почти исчезли. По мнению наших коллег, их уничтожили браконьеры за многие годы бесконтрольной и варварской добычи. Кроме того, избирательность при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост поголовья существенно сокращается. Именно поэтому среди обнаруженных оленей молодняка почти нет...»По результатам экспедиции будет составлено экспертное заключение от самых значимых профессионалов, ведущих учёных, принимающих участие в этой полевой работе.Фото http://zapovedsever.ru