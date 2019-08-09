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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:09 Город готовится ко Дню государственного флага страны.
15:34 Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49 За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.
14:43 Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02 Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.
13:35 Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34 В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.
13:21 Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59 Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.
11:22 Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
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