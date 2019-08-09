Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40326

9 августа 2019, 14:49



За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.

По оперативной информации на 8.00, пожары ликвидированы в Абанском, Канском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 3,2 тыс. га. В авиационной и наземной зонах зарегистрировано 46 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 23,1 тыс. га. Но угрозы населённым пунктам нет. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 1400 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также более 124 единиц техники. В работах по тушению также задействовано 25 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС РФ. Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 84, площадь, пройденная огнём с момента возникновения, составила 948,7 тыс. га. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг. На территории края, а также Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Пожарные напоминают: жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес". https://ria.ru

Просмотров:92 По оперативной информации на 8.00, пожары ликвидированы в Абанском, Канском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 3,2 тыс. га. В авиационной и наземной зонах зарегистрировано 46 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Северо-Енисейском районах на общей площади 23,1 тыс. га. Но угрозы населённым пунктам нет.Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 1400 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также более 124 единиц техники. В работах по тушению также задействовано 25 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС РФ.Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 84, площадь, пройденная огнём с момента возникновения, составила 948,7 тыс. га. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг.На территории края, а также Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.Пожарные напоминают: жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес".https://ria.ru