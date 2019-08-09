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9 августа 2019, 15:34

Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.


Несмотря на оптимистичные прогнозы специалистов, утверждающих, что медвежонка бояться не стоит, многие горожане опасаются выезжать за город. Зверь хоть и маленький, но всё-таки хищник.
Неделю назад мишка ушёл далеко в тундру, а в эти будни горожане снова выкладывают видео и свои рассказы о том, что видели его вблизи города. Такие же звонки поступали и в нашу редакцию. Так стоит ли бояться косолапого?
Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук вновь пояснил "Заполярной правде", что мишка не представляет особой опасности. «Всех зверей не перестреляешь, - сказал Анатолий Николайчук. - Это его естественная среда обитания. Главное - не кормить зверя и не подходить к нему близко».
Собеседник также пояснил, что «медвежьим» вопросом положено заниматься местной общественной организации охотников и рыболовов. В организации нам пояснили, что прокомментировать ситуацию пока некому - специалисты выехали в тундру. Возможно, чтобы заняться мишкой.
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    Список новостей

 9 августа 2019 
16:09   Город готовится ко Дню государственного флага страны. 15:34   Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.
14:49   За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля. 14:43   Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения.
14:02   Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса. 13:35   Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции.
13:34   В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города. 13:21   Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды.
12:59   Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования. 11:22   Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.
10:59   Норильчан приглашают в «Край уникальных кадров». 10:50   В библиотеке Музея Норильска пополнение.

 8 августа 2019 
17:38   9 августа православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 17:22   Судебные приставы просят помочь в розыске ребёнка.
16:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 16:21   Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске. Предварительные данные оптимистичны.
16:03   На Театральной площади и бульваре Влюблённых в эти минуты устанавливаются новые цветочницы. 15:56   Норильские многодетные семьи получат единовременную выплату для подготовки детей к школе.
15:54   Вместо отдыха на пенсии – за парту. Центр занятости Норильска приглашает предпенсионеров на профессиональное обучение. 14:52   Завершается асфальтировка прилегающих к школам территорий. Уложено 13,8 тысячи м2 асфальта.
14:15   Почти половина жителей Красноярского края за первое полугодие 2019 года прошла диспансеризацию. 14:13   За прошедшие сутки в крае ликвидировано семь лесных пожаров в Абанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади 418 га.
13:47   С норильскими водителями проводят инструктажи безопасности. 13:14   Норильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
13:10   10 августа Норильск будет чествовать лучших из числа горожан, вовлёченных в создание спортивной жизни города. 12:33   В городе стабилизируется санитарная ситуация: жалоб на появление крыс в домах всё меньше.
12:05   «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры ещё на двух рудниках Заполярного филиала - «Комсомольском» и «Таймырском». 12:02   Сделки с недвижимостью в электронном виде получили дополнительную защиту.
12:01   Норильчан приглашают к участию в ягодном фотоконкурсе.

 7 августа 2019 
17:30   На перекрёстке улиц Кирова - Ломоносова подрядчик устраняет недостатки асфальтировки. 17:16   «Норникель» «приложит руку» к запуску промышленных экзоскелетов в России.
16:18   Всех увлечённых военно-тактическими играми ждут 10 августа в районе реки Хараелах. 15:05   В городе продолжается экомарафон «ПонесЛось!». Сегодня команда КООАПП проведёт эковечер «Я меняю мир».
15:02   Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта. 15:02   Жители Красноярского края теперь могут получать электронные письма о штрафах ГИБДД.
14:50   Команда МФК «Норильский Никель» проводит первый сбор в сезоне 2019-2020. 14:12   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 13 лесных пожаров.
14:10   «Властелины тундры» провели выходные на туристической базе «Озеро Лама - 2». 13:51   Вписал десятерых и теперь предстанет перед судом. Норильчанин обвиняется в фиктивной постановке на учёт десяти граждан.
12:46   16 августа для тошевцев официально закроется трудовая четверть. Торжественный вечер пройдёт в ДК. 12:04   В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей.
11:27   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра кадровые изменения. 11:26   Заплати и живи спокойно. Норильские налоговики начали рассылку уведомлений о необходимости уплатить имущественные налоги.
11:21   За первую половину речной навигации 2019 года объём переработанного груза в портах Красноярска и Лесосибирска составил более 1 млн тонн. 10:37   В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра в Каменке до 7 км.

 6 августа 2019 
17:18   Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо. 17:18   Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.
17:14   Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании. 17:12   В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.
17:10   Больше 190 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство Центрального района Норильска.




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