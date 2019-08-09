Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40327

9 августа 2019, 15:34



Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре.

Неделю назад мишка ушёл далеко в тундру, а в эти будни горожане снова выкладывают видео и свои рассказы о том, что видели его вблизи города. Такие же звонки поступали и в нашу редакцию. Так стоит ли бояться косолапого? Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук вновь пояснил "Заполярной правде", что мишка не представляет особой опасности. «Всех зверей не перестреляешь, - сказал Анатолий Николайчук. - Это его естественная среда обитания. Главное - не кормить зверя и не подходить к нему близко». Собеседник также пояснил, что «медвежьим» вопросом положено заниматься местной общественной организации охотников и рыболовов. В организации нам пояснили, что прокомментировать ситуацию пока некому - специалисты выехали в тундру. Возможно, чтобы заняться мишкой.

Просмотров:95 Несмотря на оптимистичные прогнозы специалистов, утверждающих, что медвежонка бояться не стоит, многие горожане опасаются выезжать за город. Зверь хоть и маленький, но всё-таки хищник.Неделю назад мишка ушёл далеко в тундру, а в эти будни горожане снова выкладывают видео и свои рассказы о том, что видели его вблизи города. Такие же звонки поступали и в нашу редакцию. Так стоит ли бояться косолапого?Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук вновь пояснил "Заполярной правде", что мишка не представляет особой опасности. «Всех зверей не перестреляешь, - сказал Анатолий Николайчук. - Это его естественная среда обитания. Главное - не кормить зверя и не подходить к нему близко».Собеседник также пояснил, что «медвежьим» вопросом положено заниматься местной общественной организации охотников и рыболовов. В организации нам пояснили, что прокомментировать ситуацию пока некому - специалисты выехали в тундру. Возможно, чтобы заняться мишкой.