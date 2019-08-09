Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40328

9 августа 2019, 16:09



Город готовится ко Дню государственного флага страны.

22 августа на Театральной площади пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню государственного флага Российской Федерации. Жители Большого Норильска смогут узнать об истории одного из важнейших символов нашего государства – государственного флага, и, конечно, всех ждут творческие поздравления с праздником. В праздничной программе выступят коллективы Городского центра культуры «Шкода», «Фристайл», «Болеро» и Voices. Для пришедших на праздник будет организована селфи-зона, где все желающие могут сфотографироваться с российским флагом и сделать себе патриотический макияж.

Просмотров:52 22 августа на Театральной площади пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню государственного флага Российской Федерации.Жители Большого Норильска смогут узнать об истории одного из важнейших символов нашего государства – государственного флага, и, конечно, всех ждут творческие поздравления с праздником. В праздничной программе выступят коллективы Городского центра культуры «Шкода», «Фристайл», «Болеро» и Voices.Для пришедших на праздник будет организована селфи-зона, где все желающие могут сфотографироваться с российским флагом и сделать себе патриотический макияж.