Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40329

9 августа 2019, 16:49



Вчера в ДТП в Талнахе пострадал девятилетний велосипедист. Ребёнок получил ушибы различной степени тяжести.

По предварительной версии водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на малолетнего велосипедиста, который катался во дворе своего дома. Ребёнок получил ушибы различной степени тяжести и был осмотрен бригадой скорой помощи на месте происшествия. Госпитализация в городскую больницу не потребовалась. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Водитель будет привлечён к административной ответственности по нескольким правонарушениям, выявленным на месте аварии. Госавтоинспекторы в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения и настоятельно рекомендуют водителям снижать скорость при движении во дворах, а велосипедистам - использовать различные средства безопасности. Фото yandex.ru

Просмотров:245 По предварительной версии водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на малолетнего велосипедиста, который катался во дворе своего дома. Ребёнок получил ушибы различной степени тяжести и был осмотрен бригадой скорой помощи на месте происшествия. Госпитализация в городскую больницу не потребовалась.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Водитель будет привлечён к административной ответственности по нескольким правонарушениям, выявленным на месте аварии.Госавтоинспекторы в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения и настоятельно рекомендуют водителям снижать скорость при движении во дворах, а велосипедистам - использовать различные средства безопасности.Фото yandex.ru