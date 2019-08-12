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12 августа 2019, 12:02



Кинокомплекс «Родина» готовится отметить День российского кино.

Второй год подряд в кинокомплексе проводится тематическое мероприятие, посвящённое Дню российского кино под кодовым названием «Кинолужайка». В этом году оно состоится 24 августа. Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, игры и показы кинофильмов в нескольких секторах кинотеатра. «Детский сектор» (Весеннее фойе) будет оформлен в стиле открытой лужайки, где маленьких посетителей ждут аквагрим, водная анимация Эрбу, песочная анимация и батут. В «Киносекторе» (Осеннее фойе) можно будет посетить выставки, мастер-классы, викторины, настольные игры. В кассовом фойе участники «Кинолужайки» смогут сфотографироваться в фотозоне, а как она будет выглядеть, фотограф Олеся Химич пока держит в секрете. Ну и, конечно, по традиции пройдёт ежегодная акция «Ночь кино», где будут демонстрироваться фильмы, отобранные всероссийским голосованием: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Расписание киносеансов: Видеозал – 20.00 - драма «Балканский рубеж» (16+). Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые можно будет приобрести в кассе за 20 минут до начала сеанса, количество мест ограничено. Весенний зал – 20.00 - комедия «Домовой» (6+) и в 22.00 - комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+). Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Просмотров:156 Второй год подряд в кинокомплексе проводится тематическое мероприятие, посвящённое Дню российского кино под кодовым названием «Кинолужайка». В этом году оно состоится 24 августа. Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, игры и показы кинофильмов в нескольких секторах кинотеатра. «Детский сектор» (Весеннее фойе) будет оформлен в стиле открытой лужайки, где маленьких посетителей ждут аквагрим, водная анимация Эрбу, песочная анимация и батут. В «Киносекторе» (Осеннее фойе) можно будет посетить выставки, мастер-классы, викторины, настольные игры. В кассовом фойе участники «Кинолужайки» смогут сфотографироваться в фотозоне, а как она будет выглядеть, фотограф Олеся Химич пока держит в секрете.Ну и, конечно, по традиции пройдёт ежегодная акция «Ночь кино», где будут демонстрироваться фильмы, отобранные всероссийским голосованием: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.Расписание киносеансов:Видеозал – 20.00 - драма «Балканский рубеж» (16+). Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые можно будет приобрести в кассе за 20 минут до начала сеанса, количество мест ограничено.Весенний зал – 20.00 - комедия «Домовой» (6+) и в 22.00 - комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+).Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».