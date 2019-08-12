Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40335

12 августа 2019, 12:24



Норильчанин предстанет перед судом за кражу автомобиля.

В дежурную часть ОМВД России по Норильску обратился норильчанин с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ» стоимостью более 130 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Как установлено, злоумышленник, находясь во дворе одного из домов Норильска, с помощью буксировочного троса похитил автомобиль «ВАЗ», который потом продал на запчасти. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предполагает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Сейчас мужчина взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фото http://www.1gai.ru

Просмотров:162 В дежурную часть ОМВД России по Норильску обратился норильчанин с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ» стоимостью более 130 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Как установлено, злоумышленник, находясь во дворе одного из домов Норильска, с помощью буксировочного троса похитил автомобиль «ВАЗ», который потом продал на запчасти.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предполагает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Сейчас мужчина взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд.Фото http://www.1gai.ru