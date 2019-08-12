Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40336

12 августа 2019, 12:45



Экологическую организацию предостерегли от вывоза туристов в Ледовитый океан.

Норильской транспортной прокуратуре стало известно, что руководитель Красноярской общественной экологической организации «Природа Сибири» запланировал сплав группы волонтеров и путешественников по Норило-Пясинской водной системе. При этом на маршруте Норильск - Диксон предполагался заход группы в границы Карского моря, хотя это запрещено маломерным судам индивидуальной постройки, какие намеревались использовать туристы, сообщает газета «Наш Красноярский край». Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что у председателя «Природы Сибири» нет прав на управление маломерными судами в морских районах. Руководителю экологической организации объявлено предостережение, а путешественникам пришлось изменить маршрут, исключив из него Карское море. Фото https://gnkk.ru

Просмотров:154 Норильской транспортной прокуратуре стало известно, что руководитель Красноярской общественной экологической организации «Природа Сибири» запланировал сплав группы волонтеров и путешественников по Норило-Пясинской водной системе. При этом на маршруте Норильск - Диксон предполагался заход группы в границы Карского моря, хотя это запрещено маломерным судам индивидуальной постройки, какие намеревались использовать туристы, сообщает газета «Наш Красноярский край». Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что у председателя «Природы Сибири» нет прав на управление маломерными судами в морских районах.Руководителю экологической организации объявлено предостережение, а путешественникам пришлось изменить маршрут, исключив из него Карское море.Фото https://gnkk.ru