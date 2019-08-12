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12 августа 2019, 12:56



Те, кто в прошедшую субботу проезжал мимо реки Хараелах, могли стать свидетелями военно-тактических соревнований.

Как рассказал Евгений Петроченко, один из организаторов игры, участник военно-патриотической организации «Союз», эти соревнования проводятся с 2016 года. В этом году заявились к участию команды страйкболистов города, студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), приехавших в Норильск на лето, а также представители силовых структур. Игры прошли при поддержке и содействии Норильского местного отделения «Боевого братства». Девять команд, из пяти человек каждая, преодолевали полосу препятствий в полной выкладке: им необходимо было перебираться через забор, ползти под колючей проволокой, метать гранаты в цель, стрелять из пневматического оружия и нести до финиша раненого. Стрельба из холостого оружия, дымовые шашки, взрывпакеты, огонь - всё это усложняло прохождение этапов, максимально приближая к боевым условиям. Время прохождения полосы фиксировалось по последнему участнику. Заключительные метры давались тяжелее всего. Но никто не сошёл с дистанции. После подведения итогов победу праздновала команда «Франк» СКГМИ, за ней на пьедестале почёта расположилась сборная «Ирбис», третьими стали представители военной части №40919. Руководитель Норильского местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин поздравил победителей и призёров, поблагодарил участников, организаторов, волонтёров и болельщиков соревнований: «Особые слова благодарности Евгению Петроченко, Андрею Ларшутину, руководству и военнослужащим в/ч №40919 за организацию и помощь такого значимого и важного мероприятия», - заключил он. Фото участников соревнований

Просмотров:144 Как рассказал Евгений Петроченко, один из организаторов игры, участник военно-патриотической организации «Союз», эти соревнования проводятся с 2016 года. В этом году заявились к участию команды страйкболистов города, студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), приехавших в Норильск на лето, а также представители силовых структур. Игры прошли при поддержке и содействии Норильского местного отделения «Боевого братства».Девять команд, из пяти человек каждая, преодолевали полосу препятствий в полной выкладке: им необходимо было перебираться через забор, ползти под колючей проволокой, метать гранаты в цель, стрелять из пневматического оружия и нести до финиша раненого. Стрельба из холостого оружия, дымовые шашки, взрывпакеты, огонь - всё это усложняло прохождение этапов, максимально приближая к боевым условиям. Время прохождения полосы фиксировалось по последнему участнику. Заключительные метры давались тяжелее всего. Но никто не сошёл с дистанции.После подведения итогов победу праздновала команда «Франк» СКГМИ, за ней на пьедестале почёта расположилась сборная «Ирбис», третьими стали представители военной части №40919. Руководитель Норильского местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин поздравил победителей и призёров, поблагодарил участников, организаторов, волонтёров и болельщиков соревнований: «Особые слова благодарности Евгению Петроченко, Андрею Ларшутину, руководству и военнослужащим в/ч №40919 за организацию и помощь такого значимого и важного мероприятия», - заключил он.Фото участников соревнований