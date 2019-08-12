Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40338

12 августа 2019, 12:59



За прошедшие сутки в крае ликвидировано 15 лесных пожаров, в том числе четыре - в зоне контроля.

Пожары ликвидированы в Абанском, Мотыгинском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 2,8 тыс. га, сообщает официальный портал Красноярского края. По оперативной информации на 8.00 в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 29 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Нижнеингашском районах на общей площади 31,7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах принимают участие 1200 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также 104 единицы техники. В работах по тушению также задействовано 19 воздушных судов Лесопожарного центра, МЧС РФ и Минобороны РФ. Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля - крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 84, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края, а также Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес". Фото https://inosmi.ru

Просмотров:140 Пожары ликвидированы в Абанском, Мотыгинском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 2,8 тыс. га, сообщает официальный портал Красноярского края.По оперативной информации на 8.00 в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 29 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Нижнеингашском районах на общей площади 31,7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах принимают участие 1200 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также 104 единицы техники. В работах по тушению также задействовано 19 воздушных судов Лесопожарного центра, МЧС РФ и Минобороны РФ.Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля - крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 84, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг.Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.На территории края, а также Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес".Фото https://inosmi.ru