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12 августа 2019, 13:14



До конца года в 11 кайерканских домах будут введены в эксплуатацию автоматизированные узлы учёта тепло- и водоресурсов.

В выходные председатель норильского горсовета Александр Пестряков ознакомился с новыми технологиями автоматизации, внедрёнными компанией «Северный управдом» на территории Кайеркана. Напомним, «Северный управдом» – самая молодая управляющая компания Норильска, под её управлением в настоящее время находятся 35 жилых домов. Компания реализует стандарты системы «Умный город», в частности, внедряет систему автоматизации снятия показаний с общедомовых приборов учёта. Как пояснил исполнительный директор «Северного управдома» Константин Тетиевский, это упрощает и делает прозрачными расчёты между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями: «Оснастить все дома автоматизированными узлами учёта тепло- и водоресурсов мы планируем в 2019-2020 годах. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 11 таких узлов», - отметил он. Помимо этого «Северный управдом» активно оснащает дома системами наружного видеонаблюдения. Сейчас все дома, находящиеся в ведении УК, оборудованы такими системами. Также в рамках визита в Кайеркан Александр Пестряков осмотрел ряд объектов «Северного управдома», где проводятся капитальные ремонты в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», а также региональной программы капремонтов. Так, в доме на ул. Норильской, 26, в этом году ведутся работы по сохранению устойчивости здания; на ул. Строительной, 2в, – разработка проектно-сметной документации (ПСД) на аналогичные работы, а также ремонтируют кровлю и меняют систему электроснабжения; в доме на ул. Шахтёрской, 9Б, также ремонтируют кровлю; в первом подъезде на ул. Первомайской, 2, в этом году заменят лифтовое оборудование; на ул. Первомайской, 13 и 18, разработают ПСД на замену систем теплоснабжения; на ул. Норильской, 2, 8 и 14, отремонтируют кровлю; на ул. Школьной, 5, выполнят работы по ремонту фасада и кровли. По итогам визита председатель городского Совета оценил качество выполняемых работ и подчеркнул важность использования современных технологий в управлении домами: «Реализация проекта «Умный город» сделает Норильск комфортнее и безопаснее и поможет жителям экономить на платежах за коммуналку. Оборудование домов системами видеонаблюдения я считаю важным элементом обеспечения безопасности населения. Уже сейчас камеры помогают полиции установить виновных в тех или иных правонарушениях. В целом я убеждён, что положительный опыт «Северного управдома» во внедрении стандартов «Умного города» необходимо постепенно распространять на весь Норильск», - заявил Александр Пестряков.

Просмотров:140 В выходные председатель норильского горсовета Александр Пестряков ознакомился с новыми технологиями автоматизации, внедрёнными компанией «Северный управдом» на территории Кайеркана. Напомним, «Северный управдом» – самая молодая управляющая компания Норильска, под её управлением в настоящее время находятся 35 жилых домов. Компания реализует стандарты системы «Умный город», в частности, внедряет систему автоматизации снятия показаний с общедомовых приборов учёта.Как пояснил исполнительный директор «Северного управдома» Константин Тетиевский, это упрощает и делает прозрачными расчёты между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями: «Оснастить все дома автоматизированными узлами учёта тепло- и водоресурсов мы планируем в 2019-2020 годах. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 11 таких узлов», - отметил он.Помимо этого «Северный управдом» активно оснащает дома системами наружного видеонаблюдения. Сейчас все дома, находящиеся в ведении УК, оборудованы такими системами.Также в рамках визита в Кайеркан Александр Пестряков осмотрел ряд объектов «Северного управдома», где проводятся капитальные ремонты в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», а также региональной программы капремонтов.Так, в доме на ул. Норильской, 26, в этом году ведутся работы по сохранению устойчивости здания; на ул. Строительной, 2в, – разработка проектно-сметной документации (ПСД) на аналогичные работы, а также ремонтируют кровлю и меняют систему электроснабжения; в доме на ул. Шахтёрской, 9Б, также ремонтируют кровлю; в первом подъезде на ул. Первомайской, 2, в этом году заменят лифтовое оборудование; на ул. Первомайской, 13 и 18, разработают ПСД на замену систем теплоснабжения; на ул. Норильской, 2, 8 и 14, отремонтируют кровлю; на ул. Школьной, 5, выполнят работы по ремонту фасада и кровли.По итогам визита председатель городского Совета оценил качество выполняемых работ и подчеркнул важность использования современных технологий в управлении домами: «Реализация проекта «Умный город» сделает Норильск комфортнее и безопаснее и поможет жителям экономить на платежах за коммуналку. Оборудование домов системами видеонаблюдения я считаю важным элементом обеспечения безопасности населения. Уже сейчас камеры помогают полиции установить виновных в тех или иных правонарушениях. В целом я убеждён, что положительный опыт «Северного управдома» во внедрении стандартов «Умного города» необходимо постепенно распространять на весь Норильск», - заявил Александр Пестряков.